F1: Hamilton faz as pazes com Verstappen após batida no Bahrein

O tetracampeão mundial Lewis Hamilton fez as pazes com o holandês Max Verstappen após a batida dos dois pilotos no Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 no último domingo. O britânico fez questão de cumprimentar e conversar com Verstappen nesta quinta-feira, antes do início do treino em Shangai, na China, onde acontece o próximo GP de F1.

Os carros de Hamilton e Verstappen se chocaram na segunda volta no Bahrein, quando o holandês fez manobra arriscada para ultrapassar o piloto da Mercedes. Após o impacto, o pneu da Red Bull de Verstappen furou e a caixa de câmbio foi danificada, causando o abandono da prova por parte do holandês, que ficou irritado. “É fácil culpar o piloto mais jovem”, reclamou.

Em meio aos preparativos para o Grande Prêmio da China, Lewis Hamilton disse aos repórteres que procurou o colega de 20 anos da Red Bull e trocou um aperto de mãos. “Como sou o piloto mais velho, achei que era importante ir até ele. Só apertei sua mão e foi como ‘escute, desculpe pela última corrida'”, disse Hamilton. “Independentemente de ser culpa dele ou minha, ficou para trás. Acredito que esse sinal de respeito significa muito e ajuda a virar a página e seguir em frente”, completou.