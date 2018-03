F1: Hamilton é o mais rápido dos treinos em Melbourne

Lewis Hamilton começou bem o ano no circuito de Albert Park, em Melbourne, na madrugada desta sexta-feira. O piloto inglês da Mercedes foi o mais rápido dos dois treinos livres do GP da Austrália, que abrirá a temporada 2018 da Fórmula 1, na madrugada domingo, às 2h (de Brasília).

Após liderar a primeira sessão com vantagem de quase meio segundo sobre o companheiro de equipe Valtteri Bottas, o atual campeão foi novamente o mais rápido no segundo treino, com o tempo de 1min23s931. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o segundo, apenas 0s127 atrás. O finlandês Bottas foi o terceiro, com 1min24s159.

O trio foi seguido pelos carros da Ferrari. Como aconteceu no primeiro treino, o finlandês Kimi Raikkonen foi o quarto mais veloz, à frente do alemão Sebastian Vettel. Raikkonen anotou 1min24s214, enquanto o tetracampeão não passou de 1min24s451.

Punição – Em busca do seu primeiro pódio em casa, o australiano Daniel Ricciardo começou o fim de semana do GP da Austrália com uma má notícia. O piloto da Red Bull vai perder três posições no grid de largada por sofrer punição por ter acelerado durante a bandeira vermelha, no trecho final do segundo treino livre. Ele ainda vai levar dois pontos em sua licença. Seu melhor resultado diante da torcida é o quarto lugar, obtido em 2016. Dois anos antes, chegou a ser segundo colocado, mas perdeu a posição por outra punição.

A classificação dos segundo treino para o GP da Austrália:

1 – Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:23.931

2 – Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer) 1:24.058

3 -Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:24.159

4 – Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:24.214

5 -Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:24.451

6 -Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:24.648

7 – Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) 1:24.721

8 -Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) 1:25.200

9 – Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:25.246

10 – Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda) 1:25.285

11 -Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) 1:25.390

12 -Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) 1:25.413

13 – Nico Hülkenberg (ALE/Renault) 1:25.463

14 -Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) 1:25.543

15 -Estéban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) 1:25.888

16 -Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Renault) 1:25.925

17 -Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Renault) 1:25.945

18 -Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) 1:25.974

19 -Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari) 1:26.814

20 -Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari) 1:26.815