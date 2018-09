F1: Hamilton bate recorde e crava pole para o GP de Singapura

A supremacia que a Ferrari teve durante todos os treinos livres do Grande Prêmio de Singapura chegou ao fim na terceira sessão do treino qualificatório pelas mãos de Lewis Hamilton. Depois de quase ficar fora do Q2, o piloto inglês da Mercedes e atual campeão “voou baixo” nas ruas de Marina Bay, bateu o recorde do circuito com tempo de 1m36s015 e garantiu sua 7ª pole position na temporada.

A Ferrari, que dominou os treinos livres, nem sequer figurou na primeira fila: Sebastian Vettel, melhor colocado da escuderia italiana, será apenas o terceiro, atrás de Max Verstappen, da Red Bull. Valtteri Bottas fechou com o quarto melhor tempo, seguido por Kimi Raikkonen.

Hamilton alcançou a 79.ª pole position da carreira e terá a chance de ampliar a vantagem na classificação do Mundial de Pilotos. O britânico tem 30 pontos a mais do que o também tetracampeão Sebastian Vettel, da Ferrari, que vai largar em terceiro lugar, graças ao tempo de 1min36s628. O Grande Prêmio de Singapura acontece neste domingo, a partir das 9h10 (de Brasília).

Grid de largada para o GP de Singapura:

1º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min36s015 79 poles na carreira (primeira saída

2º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min36s334

3º – Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min36s628

4º – Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1min36s687

5º – Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min36s794

6º – Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min36s996

7º – Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min37s985

8º – Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min38s320

9º – Esteban Ocon (FRA/Force India), 1min38s365

10º – Nico Hülkenberg (ALE/Renault), 1min38s588

—————————————————————

11º – Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min38s641

12º – Carlos Sainz Jr (ESP/Renault), 1min38s716

13º – Charles Leclerc (MON/Sauber), 1min38s747

14° – Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min39s453

15º – Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso), 1min39s691

—————————————————————

16° – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min39s644

17º – Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso), 1min39s809

18º – Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), 1min39s864

19º – Sergey Sirotkin (RUS/Williams), 1min41s263

20º – Lance Stroll (CAN/Williams), 1min41s334

(com Gazeta Press e Estadão Conteúdo)