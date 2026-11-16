F1: Haas toma decisão sobre participação da Rafa Câmara no GP de Las Vegas
Piloto anunciado como titular da equipe em 2027 estreou na categoria em Interlagos
A Haas confirmou nesta segunda-feira, 16, o piloto Rafael Câmara no GP de Las Vegas. Anunciado pela equipe americana como titular em 2027, o piloto participará de sua segunda corrida na Fórmula 1 depois de estrear no GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos.
O brasileiro de 21 anos será novamente companheiro do inglês Ollie Bearman no grid da F1. No treino livre 1, o japonês Ryo Hirakawa substituirá o inglês.
Em publicação nas redes sociais, o chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, elogiou Câmara, apesar das dificuldades enfrentadas na sua estreia: “No Brasil, nosso piloto contratado para 2027, Rafa Câmara, fez sua estreia em condições extremamente desafiadoras e mostrou a nós e ao mundo por que o contratamos para 2027. Estamos ansiosos para dar continuidade a esse trabalho em seu segundo fim de semana de corrida conosco. ”
No GP de São Paulo, Rafa Câmara pilotou pela primeira vez na Fórmula 1, na vaga deixada pelo francês Esteban Ocon, que teve o contrato cancelado com a Haas durante a temporada. Depois de Hirakawa, piloto reserva da equipe, assumir o posto no GP do México, o brasileiro ganhou a chance de estrear em casa.
Sob chuva, Câmara surpreendeu ao chegar ao Q2 na classificação, mesmo pilotando pela primeira vez sob tais condições climáticas, mas bateu no final da bateria. Na corrida, largou da 11ª posição; no entanto, perdeu posições na largada e sofreu com a chuva, escapando da pista em Interlagos. Terminou a prova na 20ª posição.
Em publicação nas redes sociais após sua confirmação para Las Vegas, Rafa Câmara afirmou: “O Brasil foi uma boa experiência de aprendizado, e agora o foco é evoluir a partir disso, melhorar passo a passo e aproveitar ao máximo cada sessão. ”
Programação do GP de Las Vegas
Devido ao fuso horário local e à natureza noturna do evento, grande parte das sessões decisivas avança pela madrugada no Brasil. Confira a programação (no horário de Brasília):
19/11 (Quinta-feira) – Treino Livre 1 – 21h30
20/11 (Sexta-feira) – Treino Livre 2 – 00h30
20/11 (Sexta-feira) – Treino Livre 3 – 21h30
21/11 (Sábado) – Classificação – 01h00
22/11 (Domingo) – Corrida – 01h00
Onde assistir
A cobertura oficial para o público brasileiro é realizada pelo Grupo Globo e pela Fórmula 1. As transmissões ocorrem na TV Globo (corrida), no canal fechado sportv (treinos livres e classificação), no streaming Globoplay e também por meio do serviço oficial da categoria, a F1 TV.