F1: Force India muda de nome para a temporada 2019

A escuderia Force India mudou oficialmente de nome para Racing Point. A novidade foi confirmada nesta quarta-feira, 6, na apresentação da lista oficial das equipes da Fórmula 1 para a temporada 2019. Havia expectativa nas últimas semanas quanto à uma possível mudança na marca, que trocou de comando na metade do campeonato passado.

A Force India passou a enfrentar problemas financeiros graves no início da temporada passada ao mesmo tempo em que o seu proprietário, o indiano Vijay Mallya, encarava problemas na Justiça em seu país. Diante das dificuldades para se manter na Fórmula 1, o time entrou em administração judicial em julho.

No mês seguinte, um consórcio liderado pelo empresário e bilionário canadense Lawrence Stroll assumiu a gestão do time. Lawrence, que é pai do piloto Lance Stroll, acabou trazendo o seu filho para o time, para formar dupla com o mexicano Sergio Pérez.

Na reta final da temporada 2018, a Force India passou a se chamar Racing Point Force India, o que gerou polêmica na categoria por causa das premiações, pois poderia configurar a entrada de uma nova equipe e, pelas regras, um time só pode levar a premiação ao fim do seu terceiro ano na disputa.

Agora confirmada apenas como Racing Point, a equipe vai lançar o seu carro para a temporada 2019 no dia 13, próxima quarta-feira. No começo deste ano, a Sauber também mudou seu nome e passou a se chamar Alfa Romeo Racing.