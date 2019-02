F1: Ferrari apresenta carro para 2019, com detalhes em preto

A Ferrari lançou nesta sexta-feira, 15, o modelo SF90, seu novo carro desenvolvido para a temporada de 2019 da Fórmula 1. Dentre os principais destaques está a cor do veículo da escuderia italiana, que manteve o tradicional vermelho, mas agora mescla com detalhes em preto fosco.

O SF90, cujo nome se trata de uma homenagem ao aniversário de 90 anos da Ferrari, é a nova esperança dos italianos para superar a Mercedes, atual pentacampeã do Mundial de construtores e principal rival na busca pelo título de 2019. O monoposto tem aberturas de ar mais estreitas, com o intuito de melhorar a aerodinâmica do carro.

Este é o primeiro modelo da era Mattia Binotto, novo chefe da equipe, no lugar de Maurizio Arrivabene.

Desta forma, restam apenas duas construtoras a apresentarem seus carros antes do início da pré-temporada, marcada para começar na próxima segunda-feira. Oito já apresentaram suas máquinas, faltando apenas as divulgações da Sauber e da Haas.

(Com Gazeta Press)