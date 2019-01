F1: Ferrari anuncia novo chefe de equipe para temporada 2019

A Ferrari confirmou nesta segunda-feira, 7, em nota, o suíço Mattia Binotto como novo chefe de equipe para a temporada 2019 da Fórmula 1. Depois da perda do título de construtores para a Mercedes na última temporada, Binotto assume o lugar do italiano Maurizio Arrivabene, que passou os últimos quatro anos na função.

“Depois de quatro anos de trabalho duro e dedicação incansável, Maurizio Arrivabene deixa a escuderia. A decisão foi tomada após uma reflexão profunda entre as partes… A Ferrari agradece a Maurizio por seu trabalho e por ajudar a trazer a equipe de volta a níveis extremamente competitivos”, declarou a equipe italiana.

Na manhã desta segunda, o jornal italiano Gazzetta dello Sport publicou reportagem em que diz que a relação entre Arrivabene e Binotto ficou tensa no ano passado, quando a Ferrari, com bom equipamento, perdeu o Mundial de Construtores e o de pilotos para a Mercedes. Como consequência, o então chefe da equipe, de 61 anos, perdeu o apoio do presidente da Ferrari, John Elkann.

A ascensão de Binotto, na Ferrari há duas décadas, faz parte das mudanças que a equipe italiana atravessa desde a morte de Sergio Marchionne, diretor executivo do Grupo Fiat, a qual pertencia a Ferrari. Binotto, de 49 anos, era o diretor técnico da escuderia no ano passado.

A primeira prova da temporada 2019 será o GP da Austrália, no dia 17 de março. Os novos carros da Ferrari serão guiados pelo alemão Sebastian Vettel e pelo monegasco Charles Leclerc.