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Esporte

F1: como fica a classificação dos pilotos e construtores após o GP de Interlagos?

Mercedes garantiu dobradinha de títulos; Russel ultrapassa Hamilton

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 18h21
Três homens sorridentes, vestindo camisetas pretas da Mercedes-AMG Petronas F1 e bonés turquesa, celebram em meio a uma multidão. O homem do meio abraça os outros dois, que usam calças roxas. Confetes brancos caem sobre uma placa preta com o número 2026 em branco
Mercedes venceu título do campeonato de construtores (Kym Illman/Getty Images)
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Após o encerramento do GP de São Paulo neste domingo, 8, a classificação do campeonato de pilotos teve troca de posições na parte de cima da tabela. Na competição de construtores, a Mercedes se sagrou campeã pela nona vez na história com o desempenho dos seus pilotos.

Kimi Antonelli garantiu o título do mundial de pilotos no GP do México, mas a disputa pelas outras posições da tabela segue viva. Segundo colocado na classificação, o holandês Max Verstappen repetiu a posição na prova em Interlagos, ao subir do 21º lugar para a vice-liderança da corrida. O piloto da Red Bull conquistou 18 pontos e tem 17 de distância para o terceiro colocado na classificação de pilotos.

O inglês George Russell, da Mercedes, terminou na quarta colocação, conquistando 12 pontos, chegando a 262 pontos na tabela, um a mais que seu compatriota Lewis Hamilton, da Ferrari, com 261, com os cinco pontos somados em São Paulo. O vencedor da prova e sexto colocado na classificação, Lando Norris, da McLaren, somou 25 pontos e encurtou a diferença para cinco pontos em relação a Charles Leclerc na quinta posição.

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No campeonato de construtores, a Mercedes confirmou o título provável. Os pilotos Kimi Antonelli e George Russell terminaram a corrida no Autódromo de Interlagos em 5º e 4º, respectivamente, e garantiram a pontuação necessária para a equipe se sagrar campeã.

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Com os 10 pontos de Antonelli e 12 de Russell, 22 no total para a equipe, a Mercedes conquistou mais do que os dois pontos necessários em relação a Ferrari, única que poderia impedir o título da equipe alemã. Pela escuderia italiana, Charles Leclerc fez seis pontos na 7ª posição e Lewis Hamilton, vindo do fim do grid, conquistou dois pontos com a 9ª colocação.

A conquista recoloca a Mercedes no topo do campeonato de construtores pela primeira vez desde 2021. É o nono título da equipe, todos conquistados desde a temporada de 2014, igualando a marca da Williams. A Ferrari é a maior campeã com 16 conquistas, mas a última em 2008. 

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Campeonato de pilotos

  1. Kimi Antonelli (ITA) – 390 pts (Campeão)
  2. Max Verstappen (HOL) – 279
  3. George Russell (GBR) – 262
  4. Lewis Hamilton (GBR) – 261
  5. Charles Leclerc (MON) – 251
  6. Lando Norris (GBR) – 246
  7. Oscar Piastri (AUS) – 152
  8. Isack Hadjar (FRA) – 122
  9. Liam Lawson (NZL) – 87
  10. Pierre Gasly (FRA) – 42
  11. Arvid Lindblad (GBR) – 38
  12. Franco Colapinto (ARG) – 27
  13. Oliver Bearman (GBR) – 23
  14. Gabriel Bortoleto (BRA) – 14
  15. Nico Hülkenberg (ALE) – 14
  16. Esteban Ocon (FRA) – 7
  17. Fernando Alonso (ESP) – 7
  18. Carlos Sainz (ESP) – 7
  19. Alexander Albon (TAI) – 5
  20. Yuki Tsunoda (JAP) – 1
  21. Ryo Hirakawa (JAP) – 1
  22. Lance Stroll (CAN) – 0
  23. Valtteri Bottas (FIN) – 0
  24. Sergio Pérez (MEX) – 0
  25. Rafael Câmara (BRA) – 0

Campeonato de construtores

  1. Mercedes – 652 pts (Campeã)
  2. Ferrari – 512
  3. Red Bull – 415
  4. McLaren-Mercedes – 398
  5. Racing Bulls – 112
  6. Alpine – 69
  7. Haas – 31
  8. Audi – 28
  9. Williams – 12
  10. Aston Martin – 7
  11. Cadillac – 0
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