F1: como fica a classificação dos pilotos e construtores após o GP de Interlagos?

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Após o GP de São Paulo, a Mercedes conquistou seu nono título no campeonato de construtores, consolidando uma hegemonia que remonta a 2014. No mundial de pilotos, Kimi Antonelli já é campeão, mas a disputa por posições segue acirrada, com Max Verstappen consolidando a vice-liderança e George Russell superando Lewis Hamilton. Confira os detalhes e a classificação completa.

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Após o encerramento do GP de São Paulo neste domingo, 8, a classificação do campeonato de pilotos teve troca de posições na parte de cima da tabela. Na competição de construtores, a Mercedes se sagrou campeã pela nona vez na história com o desempenho dos seus pilotos.

Kimi Antonelli garantiu o título do mundial de pilotos no GP do México, mas a disputa pelas outras posições da tabela segue viva. Segundo colocado na classificação, o holandês Max Verstappen repetiu a posição na prova em Interlagos, ao subir do 21º lugar para a vice-liderança da corrida. O piloto da Red Bull conquistou 18 pontos e tem 17 de distância para o terceiro colocado na classificação de pilotos.

O inglês George Russell, da Mercedes, terminou na quarta colocação, conquistando 12 pontos, chegando a 262 pontos na tabela, um a mais que seu compatriota Lewis Hamilton, da Ferrari, com 261, com os cinco pontos somados em São Paulo. O vencedor da prova e sexto colocado na classificação, Lando Norris, da McLaren, somou 25 pontos e encurtou a diferença para cinco pontos em relação a Charles Leclerc na quinta posição.

No campeonato de construtores, a Mercedes confirmou o título provável. Os pilotos Kimi Antonelli e George Russell terminaram a corrida no Autódromo de Interlagos em 5º e 4º, respectivamente, e garantiram a pontuação necessária para a equipe se sagrar campeã.

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Com os 10 pontos de Antonelli e 12 de Russell, 22 no total para a equipe, a Mercedes conquistou mais do que os dois pontos necessários em relação a Ferrari, única que poderia impedir o título da equipe alemã. Pela escuderia italiana, Charles Leclerc fez seis pontos na 7ª posição e Lewis Hamilton, vindo do fim do grid, conquistou dois pontos com a 9ª colocação.

A conquista recoloca a Mercedes no topo do campeonato de construtores pela primeira vez desde 2021. É o nono título da equipe, todos conquistados desde a temporada de 2014, igualando a marca da Williams. A Ferrari é a maior campeã com 16 conquistas, mas a última em 2008.

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Campeonato de pilotos

Kimi Antonelli (ITA) – 390 pts (Campeão) Max Verstappen (HOL) – 279 George Russell (GBR) – 262 Lewis Hamilton (GBR) – 261 Charles Leclerc (MON) – 251 Lando Norris (GBR) – 246 Oscar Piastri (AUS) – 152 Isack Hadjar (FRA) – 122 Liam Lawson (NZL) – 87 Pierre Gasly (FRA) – 42 Arvid Lindblad (GBR) – 38 Franco Colapinto (ARG) – 27 Oliver Bearman (GBR) – 23 Gabriel Bortoleto (BRA) – 14 Nico Hülkenberg (ALE) – 14 Esteban Ocon (FRA) – 7 Fernando Alonso (ESP) – 7 Carlos Sainz (ESP) – 7 Alexander Albon (TAI) – 5 Yuki Tsunoda (JAP) – 1 Ryo Hirakawa (JAP) – 1 Lance Stroll (CAN) – 0 Valtteri Bottas (FIN) – 0 Sergio Pérez (MEX) – 0 Rafael Câmara (BRA) – 0

Campeonato de construtores

Mercedes – 652 pts (Campeã) Ferrari – 512 Red Bull – 415 McLaren-Mercedes – 398 Racing Bulls – 112 Alpine – 69 Haas – 31 Audi – 28 Williams – 12 Aston Martin – 7 Cadillac – 0