F1: como fica a classificação dos pilotos e construtores após o GP de Interlagos?
Mercedes garantiu dobradinha de títulos; Russel ultrapassa Hamilton
Após o encerramento do GP de São Paulo neste domingo, 8, a classificação do campeonato de pilotos teve troca de posições na parte de cima da tabela. Na competição de construtores, a Mercedes se sagrou campeã pela nona vez na história com o desempenho dos seus pilotos.
Kimi Antonelli garantiu o título do mundial de pilotos no GP do México, mas a disputa pelas outras posições da tabela segue viva. Segundo colocado na classificação, o holandês Max Verstappen repetiu a posição na prova em Interlagos, ao subir do 21º lugar para a vice-liderança da corrida. O piloto da Red Bull conquistou 18 pontos e tem 17 de distância para o terceiro colocado na classificação de pilotos.
O inglês George Russell, da Mercedes, terminou na quarta colocação, conquistando 12 pontos, chegando a 262 pontos na tabela, um a mais que seu compatriota Lewis Hamilton, da Ferrari, com 261, com os cinco pontos somados em São Paulo. O vencedor da prova e sexto colocado na classificação, Lando Norris, da McLaren, somou 25 pontos e encurtou a diferença para cinco pontos em relação a Charles Leclerc na quinta posição.
No campeonato de construtores, a Mercedes confirmou o título provável. Os pilotos Kimi Antonelli e George Russell terminaram a corrida no Autódromo de Interlagos em 5º e 4º, respectivamente, e garantiram a pontuação necessária para a equipe se sagrar campeã.
Com os 10 pontos de Antonelli e 12 de Russell, 22 no total para a equipe, a Mercedes conquistou mais do que os dois pontos necessários em relação a Ferrari, única que poderia impedir o título da equipe alemã. Pela escuderia italiana, Charles Leclerc fez seis pontos na 7ª posição e Lewis Hamilton, vindo do fim do grid, conquistou dois pontos com a 9ª colocação.
A conquista recoloca a Mercedes no topo do campeonato de construtores pela primeira vez desde 2021. É o nono título da equipe, todos conquistados desde a temporada de 2014, igualando a marca da Williams. A Ferrari é a maior campeã com 16 conquistas, mas a última em 2008.
Campeonato de pilotos
- Kimi Antonelli (ITA) – 390 pts (Campeão)
- Max Verstappen (HOL) – 279
- George Russell (GBR) – 262
- Lewis Hamilton (GBR) – 261
- Charles Leclerc (MON) – 251
- Lando Norris (GBR) – 246
- Oscar Piastri (AUS) – 152
- Isack Hadjar (FRA) – 122
- Liam Lawson (NZL) – 87
- Pierre Gasly (FRA) – 42
- Arvid Lindblad (GBR) – 38
- Franco Colapinto (ARG) – 27
- Oliver Bearman (GBR) – 23
- Gabriel Bortoleto (BRA) – 14
- Nico Hülkenberg (ALE) – 14
- Esteban Ocon (FRA) – 7
- Fernando Alonso (ESP) – 7
- Carlos Sainz (ESP) – 7
- Alexander Albon (TAI) – 5
- Yuki Tsunoda (JAP) – 1
- Ryo Hirakawa (JAP) – 1
- Lance Stroll (CAN) – 0
- Valtteri Bottas (FIN) – 0
- Sergio Pérez (MEX) – 0
- Rafael Câmara (BRA) – 0
Campeonato de construtores
- Mercedes – 652 pts (Campeã)
- Ferrari – 512
- Red Bull – 415
- McLaren-Mercedes – 398
- Racing Bulls – 112
- Alpine – 69
- Haas – 31
- Audi – 28
- Williams – 12
- Aston Martin – 7
- Cadillac – 0