F1: com neve e chuva, só Alonso marca tempo em teste

A neve e o mau tempo praticamente não deixaram os carros irem para a pista nesta quarta-feira, no terceiro dia de testes da pré-temporada da Fórmula 1, em Barcelona, na Espanha. Depois de a organização adiar o início do treino pela manhã, os pilotos tentaram ir à pista três horas mais tarde, mas não houve condições para dirigir. O espanhol Fernando Alonso, da McLaren, foi o primeiro a deixar os boxes e o único a marcar tempo. A pista estava encharcada pela chuva e ajudou a derreter a neve. Alonso utilizou pneus para chuva extrema, deu uma volta e retornou aos boxes.

Na sequência, outros quatro pilotos também se arriscaram, mas nem anotaram tempo. O australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, deu duas voltas, rodou e acabou na brita. O neozelandês Brendon Hartley, da Toro Rosso, voltou aos boxes depois de uma volta.

O polonês Robert Kubica, da Sauber, e o sueco Marcus Ericsson, da Williams, tentaram enfrentar as péssimas condições da pista sob temperatura de aproximadamente 1°C. Mas também não marcaram tempo. Mercedes, Ferrari, Force India, Renault e Haas decidiram cancelar os testes à espera da melhora no tempo na quinta-feira.

Esta quinta será o último dia do primeiro período de quatro dias de testes da pré-temporada. Os quatro dias finais começarão em Barcelona na próxima terça-feira. A temporada será aberta com o GP da Austrália, no circuito de Melbourne, em 25 de março.