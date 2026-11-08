F1: Bortoleto admite frustração com mais uma corrida difícil em Interlagos

O brasileiro Gabriel Bortoleto teve um final de semana difícil em Interlagos, terminando o Grande Prêmio de São Paulo da Formula 1 na 16ª colocação. Em conversa com os jornalista depois da corrida, o piloto da Audi se mostrou frustrado com o resultado, e creditou a situação à classificação ruim no sábado, que o fez largar da 19ª posição.

“Largar lá de trás não é fácil. O resultado de hoje é uma consequência do que aconteceu ontem, por isso fiquei tão chateado”, confessou. “Eu sabia que ia ser difícil ultrapassar. Infelizmente, o regulamento novo dificulta a ultrapassagem em pistas como Interlagos, que é conhecida por ter muitas ultrapassagens. Mas faz parte. Consegui terminar a corrida dessa vez, e fiz tudo o que estava ao meu alcance”, completou ele.

Em 2025, o brasileiro teve um fim de semana ainda mais complicado: bateu no final da sprint no sábado e na primeira volta da corrida de domingo, abandonando ambas as provas. Questionado sobre a evolução, ele afirmou que terminar a prova pela primeira vez lhe deu experiência, mas nada mais que isso. “É a minha obrigação, não me dá felicidade e nem alívio. Alívio seria entregar o que eu acho que a gente tinha potencial para entregar, que era um top 10”, desabafou.

Em 2025, o brasileiro teve um final de semana ainda mais complicado: bateu no final da sprint no sábado e na na primeira volta da corrida de domingo, abandonando ambas as provas.

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Apesar disso, o paulista destacou que o carro mostrou um ritmo positivo durante a corrida, e que a equipe evolui este ano. “Não consigo ganhar com o carro que eu tenho, infelizmente. Tem que ter paciência e esperar. Mas saibam que eu sou o primeiro a me cobrar quando cometo um erro”, atestou ele, dizendo que assumir as falhas e o bom trabalho realizado faz parte do processo de evolução.