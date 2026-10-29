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Esporte

F1: Antonelli vai correr no domingo? Entenda o afastamento do piloto por doença viral

Italiano está a apenas dois pontos de conquistar o título da Fórmula 1

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 14h41 | Atualizado em 29 out 2026, 14h57
Piloto de corrida com boné azul e macacão preto, sorrindo e fazendo sinal de positivo, em frente a uma garagem com carros vermelhos e o logo DHL
Kimi Antonelli vence DP da Bélgica: nova geração de pilotos - (Mark Sutton/Getty Images)
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Há apenas dois pontos do título da Fórmula 1, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes) ficou de fora das atividades de mídia do GP do México nesta quinta-feira, 29, por motivos de saúde. De acordo com a Mercedes, o piloto se recupera de uma doença viral, mas deve estar de volta para os treinos e corrida.

Nas redes sociais, a equipe informou que a decisão é uma precaução, e que ele deve retornar para os treinos livres. “A FIA o dispensou de suas obrigações obrigatórias com a mídia para dar-lhe a chance de descansar antes do fim de semana. Esperamos que ele esteja de volta amanhã”, atesta o comunicado.

Líder do campeonato de pilotos, Antonelli está próximo de se tornar o mais jovem campeão da categoria. Se o título se confirmar, ele derrubará o recorde do alemão Sebastian Vettel, que venceu o primeiro de seus quatro títulos com a Red Bull aos 23 anos e 134 dias, em 2010.

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Com cinco corridas restantes, o prodígio da Mercedes lidera a disputa com 123 pontos de vantagem sobre o companheiro de equipe, George Russell, e com 124 a mais do que Lewis Hamilton (Ferrari). No total, há 125 pontos ainda em disputa, fazendo com que o piloto italiano precise de apenas dois para sair do México como campeão.

O que Antonelli precisa para ser campeão da F1 neste domingo?

Para conquistar o título no GP do México, o italiano não precisa de muito: basta que chegue em nono lugar. Qualquer coisa acima disso sagra o piloto da Mercedes como campeão, independentemente do resultado de George Russel (Mercades) e Lewis Hamilton (Ferrari).

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Ainda que Antonelli abandone a corrida, ou fique fora da zona de pontuação, Russel ou Hamilton teriam que vencer a prova para levar a decisão do título para o GP de Interlagos, em São Paulo. Em caso de vitória de Russel, o inglês precisará torcer para que o companheiro chegue em 10º ou abaixo disso para manter a disputa viva. Em todos os demais cenários, Kimi Antonelli sai campeão da Cidade do México no próximo domingo.

 

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