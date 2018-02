F1: Alfa Romeo Sauber apresenta carro para temporada 2018

Mais uma escuderia apresentou o modelo que utilizará nesta temporada da Fórmula 1. Na manhã desta terça-feira, a Sauber revelou o seu primeiro carro após anunciar a sua parceria com a Alfa Romeo. O modelo, chamado de C37, apresenta como principais novidades a presença do Halo, aparato de proteção obrigatória sobre o cockpit, uma aerodinâmica mais desenvolvida, e o fato de poder contar com motores novos da Ferrari, detentora da Alfa Romeo.

Outra novidade marcante é a mudança das cores da equipe. Se antes predominava a cor azul, agora com a nova parceira o carro correrá com as cores brancas e vermelha, com o logo da Alfa Romeo exposto atrás do piloto. Marcus Ericsson e Charles Leclerc, campeão da Fórmula 2, serão os pilotos da equipe neste ano.

“O C37 tem uma filosofia muito diferente do C36. O conceito aerodinâmico mudou consideravelmente e traz algumas novidades na comparação com seu antecessor. O motor 2018 da Ferrari também nos ajuda em termos de performance”, destacou Frederic Vasseur, chefe da escuderia.