F1: revoltado com batida, Verstappen empurra Ocon após corrida

Ao final do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, uma confusão que começou dentro da pista quase chegou as vias de fato fora dela. Os pilotos Esteban Ocon, francês da Force India, e Max Verstappen, holandês da Red Bull, protagonizaram o momento mais quente durante a corrida. Na volta número 45, Verstappen, que liderava a prova até aquele momento, foi ultrapassar o retardatário Ocon no S do Senna e acabou sendo tocado pelo rival. Ambos rodaram e o piloto holandês acabou levando a pior, pois perdeu a ponta para o inglês Lewis Hamilton, que acabou vencendo a prova.

O assunto não ficou bem-resolvido e, durante a pesagem oficial depois do GP, Verstappen foi cobrar explicações do piloto francês de uma maneira nada simpática. As câmeras da rede de televisão francesa Canal+ captaram o momento em que o holandês empurra Ocon repetidamente. Depois da corrida, fica a frustração. Eu entendo, mas não é preciso usar as mãos”, disse Ocon na zona mista do Autódromo de Interlagos.

Max Verstappen foi tirar satisfação com Esteban Ocon após o piloto da Force India, que era retardatário, tirar a Red Bull de Verstappen da liderança no S do Senna. A cena foi vista nos boxes e captada pelo Canal+ #F1noTorcedores pic.twitter.com/Dr55mFKFd5 — Torcedores.com (@Torcedorescom) November 11, 2018

Ocon já havia participado de outra polêmica ao quase se chocar com o inglês Lewis Hamilton durante o treino de classificação. Por sua vez, Verstappen, que já é conhecido no paddock por seu temperamento difícil, usou um palavrão para descrever a situação e provocar Ocon: ” Não quero falar nada sobre isso, só que ele é um cag**”.