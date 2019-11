Expulso por quebrar tornozelo de adversário, Son tem suspensão anulada

A Associação Inglesa de Futebol (FA) anunciou nesta terça-feira 5 a anulação do cartão vermelho direto dado ao sul-coreano Heung-min Son, do Tottenham, que participou de forma infeliz da dividida que quebrou o tornozelo direito do português André Gomes, do Everton, em partida no último domingo, pelo Campeonato Inglês. As imagens da grave lesão viralizaram nas redes sociais, assim como a reação incrédula do atacante Son, que chorou desesperadamente após o incidente.

O lance ocorreu aos 31 minutos do segundo tempo, pouco depois de uma cotovelada de André Gomes em Son, que passou despercebida pela arbitragem. Minutos depois, o português foi atingido por um carrinho do sul-coreano. O lateral Serge Aurier, do Tottenham, acabou caindo em cima de André Gomes, deixando a impressão de que pode ter agravado ainda mais a lesão.

Que cena triste. O pé completamente virado do Andre Gomes, e a reação do inconsolável Son por ter feito a falta. pic.twitter.com/SGsekZeXFs — João Freire (@joaofrreire) November 3, 2019

Inicialmente, o inglês Martin Atkinson, árbitro do jogo, mostrou um cartão amarelo para o camisa 7 do Tottenham pela entrada faltosa. Após a intervenção do VAR, o juiz retirou o cartão amarelo e mostrou o vermelho direto. A Premier League, entidade de gerencia a liga inglesa, justificou a expulsão de Son dizendo que o atleta ‘pôs em risco a segurança de um jogador por sua consequência de sua entrada perigosa’.

O Tottenham recorreu então à federação inglesa de futebol, pedindo a revisão do lance, considerando que, pela regra do jogo, a entrada era passível de apenas de cartão amarelo. A associação acatou o pedido e Son, além de ter sua expulsão revista, fica livre de cumprir os três jogos de suspensão em competições realizadas na Inglaterra. O sul-coreano também está apto para o jogo do clube inglês contra o Estrela Vermelha, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

André Gomes foi operado na última segunda e recebeu alta do hospital nesta terça, mas segue sem previsão de quando retornará aos gramados. O técnico do Tottenham, o argentino Mauricio Pochettino, disse que o jogador sul-coreano está pronto para jogar. “Ele está OK”, garantiu Pochettino. “Ele ficou arrasado depois do lance. Foi uma mistura de sentimentos. Passados alguns dias, ele se sente bem melhor.”