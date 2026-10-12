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Ex-treinador de natação olímpica da Irlanda é condenado por abuso sexual

Preso a uma cadeira de rodas, George Gibney, de 78 anos, ouviu sua sentença sem reagir, nesta segunda-feira, 12, em Dublin

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 out 2026, 11h57 | Atualizado em 12 out 2026, 11h57
Homem idoso de óculos, camisa polo azul listrada e jaqueta verde-oliva, caminhando com uma sacola marrom na mão direita. Ao fundo, um homem de boné e jaqueta preta usa o celular perto de carrinhos de supermercado e uma porta de vidro. O sol projeta sombras no chão.
George Gibney: ex-técnico da seleção de natação irlandesa era predador manipulativo - (Mark Hogan/Reprodução)
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Sentado em uma cadeira de rodas, George Gibney, de 78 anos, ouviu sua sentença sem reagir, nesta segunda-feira, 12, em Dublin, na Irlanda. O ex-técnico da seleção irlandesa de natação feminina foi condenado a 15 anos e meio de prisão por abuso sexual das atletas que treinou nos anos 1970 e 1980.

O desfecho de um pesadelo que durou cerca de meio século para algumas das vítimas aconteceu em julho, quando um corpo de jurados decidiu que Gibney era culpado de 39 acusações de atentado ao pudor e uma acusação de tentativa de estupro. Ao proferir a sentença, o juiz Micheál P O Higgins disse que o comportamento do réu era sistemático e o classificou como um “predador manipulativo”.

Mulher de óculos e cabelo ruivo, vestindo blusa magenta e saia estampada, fala em frente a vários microfones de imprensa, com um grupo de pessoas ao seu redor, em frente a um prédio com portas de vidro
Orla Poole, vítima do pedófilo George Gibney, falando à imprensa após a sentença dele no Tribunal Criminal de Dublin – (Cillian Sherlock/PA Images/Getty Images)

Em 1993, Gibney chegou a ser acusado de 27 crimes de atentado ao pudor e conjunção carnal. Mas a Suprema Corte irlandesa decidiu que ele não poderia ser julgado devido à prescrição das supostas infrações, uma decisão que deixou suas vítimas atônitas.

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Depois disso, Gibney fugiu primeiro para a Escócia e, depois, para os Estados Unidos, onde passou por vários lugares, até se estabelecer na Flórida. No ano passado, ele foi extraditado para a Irlanda a fim de sentar no bancos dos reus.

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Após o sentenciamento, Orla Poole, uma das vítimas de Gibney, deu um depoimento emocionado aos repórteres. Ela falou que havia passado “décadas em silêncio” por causa das ações pervertidas dele: “Eu achava que era a única, que, de alguma forma, merecia o que ele fez comigo.”

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(Com AFP)

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