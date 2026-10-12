Ex-treinador de natação olímpica da Irlanda é condenado por abuso sexual

Sentado em uma cadeira de rodas, George Gibney, de 78 anos, ouviu sua sentença sem reagir, nesta segunda-feira, 12, em Dublin, na Irlanda. O ex-técnico da seleção irlandesa de natação feminina foi condenado a 15 anos e meio de prisão por abuso sexual das atletas que treinou nos anos 1970 e 1980.

O desfecho de um pesadelo que durou cerca de meio século para algumas das vítimas aconteceu em julho, quando um corpo de jurados decidiu que Gibney era culpado de 39 acusações de atentado ao pudor e uma acusação de tentativa de estupro. Ao proferir a sentença, o juiz Micheál P O Higgins disse que o comportamento do réu era sistemático e o classificou como um “predador manipulativo”.

Em 1993, Gibney chegou a ser acusado de 27 crimes de atentado ao pudor e conjunção carnal. Mas a Suprema Corte irlandesa decidiu que ele não poderia ser julgado devido à prescrição das supostas infrações, uma decisão que deixou suas vítimas atônitas.

Continua após a publicidade

Depois disso, Gibney fugiu primeiro para a Escócia e, depois, para os Estados Unidos, onde passou por vários lugares, até se estabelecer na Flórida. No ano passado, ele foi extraditado para a Irlanda a fim de sentar no bancos dos reus.

Após o sentenciamento, Orla Poole, uma das vítimas de Gibney, deu um depoimento emocionado aos repórteres. Ela falou que havia passado “décadas em silêncio” por causa das ações pervertidas dele: “Eu achava que era a única, que, de alguma forma, merecia o que ele fez comigo.”

Continua após a publicidade

(Com AFP)