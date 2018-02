Ex-técnico de ginástica artística dos EUA é acusado de abuso

Um ex-técnico da equipe olímpica de ginástica artística dos Estados Unidos, John Geddert, está sob investigação, disse um xerife de Michigan nesta terça-feira. O caso surge em plena comoção nacional pelo julgamento do ex-médico Larry Nassar, condenado a mais de 300 anos de prisão por abuso sexual de ginastas da seleção americana. O escritório do xerife do condado de Eaton informou que pessoas fizeram queixas contra John Geddert, sem fornecer mais detalhes.

Em janeiro, a federação de ginástica dos Estados Unidos suspendeu Geddert, que trabalhou com Larry Nassar. O treinador foi criticado por vítimas por criar um ambiente hostil durante as audiências de sentença de Nassar. Gedder comandava um centro de ginástica chamado Twistars, onde atletas disseram que o médico abusava delas nos vestiários.

Ex-médico da equipe de ginástica dos EUA, Nassar recebeu duas sentenças, de 40 a 125 anos e 40 a 175 anos, por abusar de jovens ginastas. Ele também está cumprindo uma sentença federal de 60 anos por condenações de pornografia infantil.