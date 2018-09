Ex-técnica da seleção de ginástica dos EUA é processada por abusos

A ex-técnica da seleção nacional de ginástica dos Estados Unidos Debbie Van Horn foi formalmente processada pelas acusações de abuso sexual a uma menor nas instalações de Huntsville, no Texas, dentro do escândalo que envolve o ex-médico Larry Nassar.

Van Horn, de 64 anos, foi presa ontem pelo Serviço de Imigração e Alfândega após pousar no aeroporto de Houston em um voo que vinha da China.

A ex-treinadora teria participado do esquema de assédio sexual de Nassar, que durante anos assediou atletas no centro de treinamento de Karolyi Ranch, nos arredores de Huntsville.

No entanto, a advogada de Van Horn, Emily Detoto, explicou em comunicado que sua cliente voltou ao país “voluntariamente” para “limpar seu nome dessas acusações falsas”.

“Ela não tem nada para esconder”, completou a advogada, afirmando que Van Horn é um “bode expiatório” no caso.

Enquanto aguarda julgamento, a acusada permanece em uma prisão no condado de Walker, também no Texas.

Os promotores mantêm que Van Horn “atuou como protagonista” nos assédios sexuais.

Nassar foi condenado no estado de Michigan a uma pena de 175 anos de prisão por abuso de menores de idade. Ele já cumpria uma condenação de 55 anos de reclusão por pornografia infantil.

A sentença veio depois de depoimentos de cerca de 160 meninas e mulheres, incluindo medalhistas olímpicas do país, que foram vítimas do médico. No entanto, ele teria abusado sexualmente de 332 atletas.

A Universidade Estadual de Michigan, onde Nassar trabalhou por décadas, fez um acordo para pagar US$ 500 milhões em indenizações.