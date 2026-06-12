Ex-seleção precisou ser resgatado pela polícia durante protestos na Copa no México

O ex-lateral Marcelo viajou ao México para acompanhar a abertura da Copa do Mundo de 2026, mas acabou passando por momentos de tensão nos arredores do Estádio Azteca. Segundo o jornal espanhol Marca, ele ficou em meio a uma confusão entre manifestantes e policiais nesta quinta-feira, 11, e precisou ser escoltado por agentes de segurança para deixar a região.

A situação ocorreu após o confronto entre México e África do Sul, quando Marcelo acabou cercado pelos protestos. Diante do risco, as autoridades identificaram a presença do ex-jogador e agiram rapidamente para protegê-lo. Ele foi retirado do local em segurança, sem ferimentos. Até o momento, Marcelo não se manifestou sobre o episódio.

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