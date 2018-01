Ex-NBA, pivô Anderson Varejão é anunciado no Flamengo

Após 13 temporadas jogando na NBA, o pivô Anderson Varejão está de volta ao basquete brasileiro, para defender o Flamengo. O clube carioca anunciou a contratação do jogador capixaba, de 35 anos, nesta quarta-feira. Campeão pelo Golden State Warriors na temporada 2016/17, Varejão será o grande reforço do Flamengo na disputa do NBB, o campeonato brasileiro de basquete. A apresentação do pivô será nesta quinta-feira, às 12h30, na sede do clube, na Gávea.

No Twitter, Anderson fez uma saudação à torcida rubro-negra.

Varejão passou 13 temporadas na NBA, sendo doze no Cleveland Cavaliers e uma com os Warriors, onde integrou o atual campeão da liga até fevereiro. Pela seleção brasileira, o pivô foi campeão da Copa América de 2009 e disputou as Copas do Mundo de 2002, 2010 e 2014, além dos Jogos Olímpicos de Londres-2012. Em novembro, ele foi convocado para os jogos contra Venezuela e Chile pelas Eliminatórias do Mundial de 2019.

O técnico do Flamengo, José Neto, comemorou muito a contratação de Varejão, que assinou um contrato de 20 meses com sua nova equipe. “Repatriar um jogador como Anderson Varejão, que há cerca de 15 anos estava na Europa e na NBA jogando em grandes equipes e conquistando títulos, é uma contribuição não só para o basquete do Flamengo, acrescentando muito para a equipe, mas também para a modalidade no Brasil como um todo”, afirmou Neto.