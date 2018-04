Ex-Masterchef da Inglaterra morre ao passar mal na Maratona de Londres

Os organizadores da Maratona de Londres confirmaram nesta segunda-feira que Matt Campbell, um corredor amador de 29 anos, morreu no último domingo, horas depois de sofrer um colapso durante a prova realizada na capital inglesa. Em comunicado oficial, a competição informou que Campbell, um chef de cozinha que no ano passado chegou a ser finalista da versão britânica do reality show culinário MasterChef, passou mal depois de completar cerca de 36,2 quilômetros (22,5 milhas) do percurso de 42,2km.

De acordo com a organização, esta edição da Maratona de Londres ocorreu sob as condições mais quentes já vistas na história da prova, o que pode ter colaborado para o colapso sofrido pelo corredor. “Embora ele tenha recebido atendimento médico imediato no local pelos médicos da prova, ele morreu mais tarde no hospital”, confirmou o comunicado, que também informou que novos exames médicos ainda precisarão ser realizados para descobrir as causas da morte de Campbell, que estava participando desta prova com a intenção de homenagear o seu pai, Martin, que morreu em 2016.

Nesta edição da Maratona de Londres, as temperaturas atingiram 24º Celsius, que é uma temperatura considerada alta para esta época do ano na capital inglesa. E o calor era considerado uma das maiores preocupações para os organizadores. Em 2007, ano em que termômetro indicou 22,2º durante a edição daquele ano da prova em Londres, um corredor também morreu após sofrer um colapso, mais de 5 mil pessoas envolvidas na disputa precisaram receber atendimento médico e 73 foram encaminhadas a hospitais.