Ex-jogador pentacampeão mundial é internado em hospital em Curitiba

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O campeão mundial Kléberson foi internado após fortes dores no peito, onde exames revelaram obstrução de 50% em três artérias. Apesar do susto, o ex-jogador já deixou o hospital e se recupera, precisando, no entanto, de novos exames e mudança no estilo de vida. Saiba mais sobre sua saúde e carreira.

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O ex-jogador Kléberson foi internado em hospital em Curitiba após sentir fortes dores no peito. O campeão do mundo pelo Brasil em 2002 passou por exames em que foi identificada uma “alteração” nas artérias.

A esposa de Kléberson, Dayane Willians, publicou nesta segunda, 13, nas redes sociais que foi identificada a obstrução de 50% de três artérias do ex-jogador. “Ele tá bem! Agora é redobrar os cuidados e mudar o estilo de vida. Prometo cuidar bem do coração do nosso campeão”, escreveu Dayane.

Em vídeo no seu perfil do Instagram, Kléberson explicou o que houve:

“Passando aqui para acalmar todos vocês. Ontem, eu tive fortes dores no peito, preocupou a mim e a minha família e fomos ao hospital, fazer os exames, os check-ups do que tinha que fazer, principalmente exames de cardio. Infelizmente deu uma alteração e eu vou precisar fazer uma bateria de exames, mas graças a Deus não é nada grave, tenho certeza que não vai ser nada grave, e daqui a pouco a gente vai estar disposto para viver nossa vida normal com muita saúde e paz”, disse.

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Apesar do susto, Kléberson deixou o hospital na capital paranaense e seguiu viagem com a família para um resort na região de Londrina, no Paraná.

Carreira de Kléberson

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Kléberson foi revelado pelo Athletico-PR, pelo qual conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 2001. Por sua campanha no clube, o meio-campista passou a ser convocado para a seleção brasileira no ano seguinte, e integrou a seleção pentacampeã mundial. Durante o torneio, começou no banco de reservas, mas ganhou a titularidade a partir das quartas de final. Na decisão contra a Alemanha deu a assistência para o gol de Ronaldo que garantiu a vitória brasileira.

Passou pelo futebol europeu, defendendo o Manchester United, na Inglaterra, e o Besiktas, na Turquia. Voltou ao Brasil em 2008 para jogar pelo Flamengo, retornou ao Athletico-PR, teve passagem pelo Bahia e jogou por time nos Estados Unidos, se aposentando em 2016 no Fort Lauderdale.

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Tirou licenças pela CBF e pela US Soccer para passar ao lado técnico. Foi auxiliar em times nos EUA e diretor técnico no América-MG e em agosto do último assumiu seu primeiro trabalho como treinador no North, de Minas Gerais.