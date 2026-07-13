Ex-jogador pentacampeão mundial é internado em hospital em Curitiba
Kléberson teve obstrução de três artérias, realizou exames e passa bem
O ex-jogador Kléberson foi internado em hospital em Curitiba após sentir fortes dores no peito. O campeão do mundo pelo Brasil em 2002 passou por exames em que foi identificada uma “alteração” nas artérias.
A esposa de Kléberson, Dayane Willians, publicou nesta segunda, 13, nas redes sociais que foi identificada a obstrução de 50% de três artérias do ex-jogador. “Ele tá bem! Agora é redobrar os cuidados e mudar o estilo de vida. Prometo cuidar bem do coração do nosso campeão”, escreveu Dayane.
Em vídeo no seu perfil do Instagram, Kléberson explicou o que houve:
“Passando aqui para acalmar todos vocês. Ontem, eu tive fortes dores no peito, preocupou a mim e a minha família e fomos ao hospital, fazer os exames, os check-ups do que tinha que fazer, principalmente exames de cardio. Infelizmente deu uma alteração e eu vou precisar fazer uma bateria de exames, mas graças a Deus não é nada grave, tenho certeza que não vai ser nada grave, e daqui a pouco a gente vai estar disposto para viver nossa vida normal com muita saúde e paz”, disse.
Apesar do susto, Kléberson deixou o hospital na capital paranaense e seguiu viagem com a família para um resort na região de Londrina, no Paraná.
Carreira de Kléberson
Kléberson foi revelado pelo Athletico-PR, pelo qual conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 2001. Por sua campanha no clube, o meio-campista passou a ser convocado para a seleção brasileira no ano seguinte, e integrou a seleção pentacampeã mundial. Durante o torneio, começou no banco de reservas, mas ganhou a titularidade a partir das quartas de final. Na decisão contra a Alemanha deu a assistência para o gol de Ronaldo que garantiu a vitória brasileira.
Passou pelo futebol europeu, defendendo o Manchester United, na Inglaterra, e o Besiktas, na Turquia. Voltou ao Brasil em 2008 para jogar pelo Flamengo, retornou ao Athletico-PR, teve passagem pelo Bahia e jogou por time nos Estados Unidos, se aposentando em 2016 no Fort Lauderdale.
Tirou licenças pela CBF e pela US Soccer para passar ao lado técnico. Foi auxiliar em times nos EUA e diretor técnico no América-MG e em agosto do último assumiu seu primeiro trabalho como treinador no North, de Minas Gerais.