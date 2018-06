Ex-jogador do Palmeiras morre atropelado no interior de São Paulo

O ex-jogador do Palmeiras, Gilmar Justino Dias, popularmente conhecido como Mococa, morreu na noite desta sexta-feira, aos 60 anos, vítima de um atropelamento. O acidente ocorreu no quilômetros 278 da Rodovia José André de Lima (SP-340), na cidade de Mococa, interior de São Paulo, onde nasceu. De acordo com a Polícia Civil, o motorista fugiu antes de prestar socorros. O corpo foi encontrado no acostamento e encaminhado ao Instituto Médico Legal de São José do Rio Pardo.

Mococa defendeu o time entre 1978 e 1980. Ele fez parte do elenco comandado pelo técnico Telê Santana. Foram 76 jogos disputados pelo Palmeiras e 11 gols marcados. Durante a carreira, o jogador também atuou por Bangu, Santos e Rio Branco de Americana.

A Sociedade Esportiva Palmeiras se manifestou divulgando em seu site oficial que “lamenta profundamente a morte repentina de nosso ex-volante Mococa, vítima de um atropelamento em sua cidade natal, e deseja muita força aos amigos e familiares.”

com Gazeta Press