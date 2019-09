Ex-jogador do Milan diz que foi prejudicado pela máfia italiana

O nigeriano Taribo West, zagueiro aposentado desde 2008, deu declarações controversas ao justificar sua passagem relâmpago, de apenas quatro jogos, pelo Milan. Para o ex-defensor de 45 anos, a máfia italiana realizou manobras nos bastidores para prejudicá-lo.

“A máfia fez de tudo para me tirar do Milan. Fizeram chegar à imprensa que eu estava lesionado, os médicos disseram o mesmo, mas era mentira. Foram corrompidos”, afirmou Taribo West no último domingo 29, ao jornal Score Nigeria, de seu país.

O ex-jogador também apontou que a motivação dos mafiosos foi o racismo: “Para eles era impensável que um jogador africano ficasse com o lugar dos veteranos”.

Taribo West chegou ao Milan na temporada 1999/2000, após uma passagem de dois anos pela rival Inter de Milão. Pela seleção da Nigéria, o ex-atleta teve 42 convocações e integrou a equipe campeã olímpica em Atlanta-1996.