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Esporte

Ex-jogador do Corinthians e Athletico-PR, Jadson é preso por suspeita de violência doméstica

Caso aconteceu em Cambé, no norte do Paraná

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 09h12
Jadson comemora gol durante partida entre Corinthians e Atlético-MG, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada em São Paulo (SP) - 26/11/2017
Jadson comemora gol durante partida entre Corinthians e Atlético-MG, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada em São Paulo (SP) - 26/11/2017 (Alexandre Schneider/Getty Images)
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Ex-jogador do Corinthians e Athletico-PR, Jadson é preso por suspeita de violência doméstica Priorizar nos meus resultados Google

Ex-jogador do Corinthians e Athletico Paranaense, Jadson Rodrigues da Silva foi preso no sábado, 8 de agosto, em Cambé, no norte do Paraná, por suspeita de violência doméstica. De acordo com o boletim de ocorrência divulgado pelo Ge, a companheira do ex-futebolista teria sido agarrada pelo pescoço durante uma discussão, conforme relato para a Polícia Militar local. 

Segundo autoridades, a mulher disse que eles já haviam discutido no dia anterior, sexta-feira, e apresentou marcas na região do pescoço. De acordo com seu depoimento, Jadson a agarrou pelo pescoço com as duas mãos e tentou enforcá-la — essa não teria sido a primeira vez que uma discussão acalorada escalou para uma agressão do companheiro, mas essa foi a primeira que ela quis registrar.

Jadson foi indiciado por lesão e injúria contra mulher antes de ser encaminhado para a cadeia pública do município. A defesa do ex-jogador já entrou com pedido de liberdade provisória para que ele possa responder ao processo em liberdade. A vítima fez um pedido de medida protetiva.

Quem é Jadson

Atualmente com 42 anos, Jadson é empresário e trabalhou como comentarista esportivo em 2025. Em sua carreira no futebol, ele passou pelas bases do Paraná Soccer Technical Center e Athletico, onde subiu ao profissional, depois foi para Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, atuando por oito temporadas. Em 2012, ele retornou ao Brasil para vestir a camisa do São Paulo, chegou a defender a seleção brasileira, integrando o elenco campeão da Copa das Confederações. Em 2014, ele foi para o Corinthians, depois voltou para o Athletico Paranaense e encerrou sua carreira no Vitória.

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