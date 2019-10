Ex-jogador de Inter e Grêmio morre ao cair do 6ª andar de prédio

O volante argentino Ezequiel Esperón morreu na madrugada deste domingo 6 após cair do sexto andar de um prédio em Buenos Aires. Ele esteve na base do Internacional em 2015 e, no ano seguinte, foi para o Grêmio, onde ficou até 2017.

Segundo informações do jornal Olé, o jogador de 23 anos estava com seus amigos em uma festa, quando se apoiou em uma grade, que cedeu, provocando sua queda. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Tanto Grêmio quanto Internacional, além do Atlante FC-MEX, último clube do atleta, se pronunciaram nas redes sociais.

“Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento do jovem atleta Ezequiel Esperón, que teve passagem por nosso Clube em 2016 e 2017. Nossos sentimentos aos seus familiares e amigos e desejamos força neste momento de dor”, publicou a conta do Grêmio.

O time colorado seguiu a mesma linha. “O Internacional lamenta profundamente o falecimento precoce do atleta Ezequiel Esperón, que atuou pela base do Clube em 2015. Desejamos força aos seus familiares e amigos”.

Em uma parceria com o All Boys, Ezequiel Esperón chegou à base do Internacional em junho de 2015, onde ficou até dezembro daquele ano, sem acordo ao fim do ano. Na temporada seguinte, assinou com o rival e chegou a ser observado por Renato Gaúcho, entre os anos de 2016 e 2017.