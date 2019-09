Ex-jogador de futebol americano morre aos 27 anos após cirurgia cerebral

O ex-jogador de futebol americano Neiron Ball morreu na última segunda-feira 9, aos 27 anos, após meses de batalha contra uma rara complicação cerebral. O atleta com passagem pelo Oakland Raiders, time da NFL, a principal liga americana, sofreu um aneurisma no fim de 2018 e foi mantido em coma induzido até julho. No início desta semana, no entanto, Ball não resistiu a complicações de uma nova cirurgia cerebral.

Em nota, a família do jogador se disse gata pelas orações, doações e suporte ao atleta, que ficou tetraplégico depois das últimas complicações. “Neiron foi um amoroso e especial pai, irmão e colega. Neiron foi para um lugar de paz.” Uma campanha chegou a arrecadar cerca de 137.000 dólares para cobrir as despesas médicas.

Neiron Ball foi diagnosticado com malformação arteriovenosa (AVM, na sigla em inglês), uma doença congênita que afeta os vasos sanguíneos do cérebro, em 2011, quando atuava por uma equipe universitária.

Um ano depois, ele foi liberado para atuar e, em 2015, Neiron foi selecionado pelos Raiders. Ele atuou em apenas seis partidas da NFL até sofrer novos problemas de saúde.