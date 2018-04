Ex-jogador ‘convoca’ Neymar a se posicionar: ‘Fica ou não no PSG?’

Neymar não joga há mais de 50 dias e segue recuperação de uma cirurgia no metatarso do pé direito no Brasil, enquanto na Europa especula-se sobre uma possível saída do brasileiro do Paris Saint-Germain. A “indiferença” do jogador mais caro de todos os tempos vem sendo criticada na França, especialmente pelo ex-jogador Christophe Dugarry, campeão mundial em 1998 pela seleção francesa e hoje comentarista.

“Eu quero ouvi-lo dizer que decidiu ficar no PSG. É uma convocação para Neymar. Quero que ele se expresse. Estou farto de outras pessoas se comunicando no lugar dele. Quero ouvi-lo dizer se vai ficar no clube ou não”, disse firmemente o ex-atacante à rádio Monte Carlo, onde trabalha.

“Não me importa o que o pai dele diz, Neymar tem que fazer uma declaração para explicar se ele quer ficar ou não. Por enquanto, são os outros que falam por ele”, atacou o ex-jogador de 46 anos.

A negociação do atacante brasileiro, então no Barcelona, foi longa, silenciosa e milionária. No entanto, desde que chegou no Parque dos Príncipes, Neymar convive com rumores de brigas com companheiros, como Edinson Cavani, e de que teria privilégios. O Real Madrid, principal rival de seu ex-clube, é constantemente apontado por jornais europeus como destino do atacante caso deixe o PSG.