Ex-empresário de Schumacher rebate ‘silêncio’ imposto por esposa do piloto

Sem contato com o heptacampeão mundial de Fórmula 1 desde o grave acidente de esqui, em 2013, o alemão Willi Weber, ex-empresário de Michael Schumacher, rebateu as declarações recentes da esposa do ex-piloto, dizendo que é de Corinna Schumacher a vontade de não tornar público o real estado de saúde de seu marido

“Sei que Michael foi gravemente ferido, mas infelizmente não sei qual o progresso de sua reabilitação. Gostaria de saber como ele está, apertar suas mãos e acariciar seu rosto, mas a Corinna rejeita essa hipótese. Ela provavelmente teme que eu saiba o que está acontecendo e torne pública a verdade”, disse o empresário, em entrevista ao jornal alemão Express.de.

Em entrevista a uma revista produzida pela montadora alemã Mercedes-Benz, Corinna falou pela primeira vez sobre o caso e alegou ser do próprio Schumacher o pedido de sigilo sobre seu quadro clínico. “Por favor, entendam que estamos seguindo os desejos de Michael ao manter um assunto tão delicado, como a saúde, em privacidade. Ao mesmo tempo, agradecemos muito as mensagens de todos e desejamos um ótimo ano”, disse a esposa do ex-piloto de 50 anos.

Weber acompanhou toda a carreira de Schumacher na Fórmula 1, incluindo o primeiro de seus sete títulos na categoria, em 1994, quando pilotava o carro da equipe Benetton. O conhecimento sobre o piloto alemão fez o empresário garantir sua confiança na reabilitação de Schumacher. “Acredito firmemente na recuperação de Michael, porque sei que ele é um lutador. Se houver uma chance, ele a agarrará. Esse não pode ser o fim. Rezo por ele e estou convencido de que o veremos novamente”, finalizou.

O primeiro título de Schumacher completa 25 anos ao final da atual temporada. O piloto alemão, dono de uma lista extensa de recordes na F1, ganhará no próximo mês um documentário sobre sua carreira, produzido, também, em homenagem ao seu aniversário de 50 anos, completados em janeiro.