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Esporte

Ex de Neymar perde a paciência após crítica por acompanhar jogador na Copa

Carol Dantas é mãe de Davi Lucca

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 17h53
Duas fotos lado a lado. À esquerda, uma mulher de cabelos longos e castanhos, sorrindo, vestindo jaqueta jeans. À direita, a mesma mulher com óculos escuros, sorrindo, ao lado de um homem e uma criança, todos com camisas amarelas da seleção brasileira, em frente a um estádio com a placa FIFA WORLD CUP 2026
Carol Dantas, ex-namorada de Neymar e mãe de Davi Lucca (Instagram/Reprodução)
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Ex de Neymar perde a paciência após crítica por acompanhar jogador na Copa Priorize VEJA no Google

Ex-namorada de Neymar e mãe de Davi Lucca, filho mais velho do jogador, Carol Dantas recorreu às redes sociais nesta segunda-feira, 15, para rebater críticas de pessoas que questionaram sua presença nos Estados Unidos ao lado da família do jogador durante a Copa do Mundo.

Casada há cerca de sete anos com Vinicius Martinez, a influenciadora afirmou que só aceitou o convite para acompanhar o Mundial porque mantém uma relação respeitosa com Neymar e seus familiares. “Que fique bem claro que eu não vou onde não fui convidada, não vou aonde minha família não se sente amada, nem recebida”, escreveu, ressaltando que a convivência harmoniosa é resultado de anos de respeito mútuo: “Eles sempre me convidam. Eu recebo o que plantei há muitos anos. Muito respeito e amor”.

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A influenciadora também respondeu diretamente a um seguidor que insinuou que sua viagem teria sido bancada pelo camisa 10. “O dinheiro é teu? Se pagou, pagou porque fez questão de ter todos que ele ama e vibram por ele”, devolveu. Na sequência, ainda sugeriu que o crítico “vá trabalhar” antes de opinar sobre a vida alheia. “Quem sabe um dia você possa fazer o mesmo por alguém que você ama”, completou.

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Além das acusações sobre a viagem, Carol também negou que estivesse enviando indiretas para Bruna Biancardi, atual companheira de Neymar. Ela afirmou que suas respostas tinham como alvo apenas pessoas que insistem em criar rivalidades e conflitos inexistentes entre as famílias. “Não aguento mais esse povo que nem sabe de nada falando m*rda o tempo todo, criando conclusões e confusão onde não tem. Se vocês são mal-intencionados, desocupados, infelizes, medíocres, o problema é de vocês”, disparou.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Gente
Neymar
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