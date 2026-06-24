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Esporte

Ex-capitão escocês relembra jogo contra o Brasil na Copa de 82: “Foi como puxar o rabo do tigre”

Em entrevista a rádio inglesa, Graeme Souness jura não se recordar de história famosa sobre seu encontro com Sócrates no túnel de acesso ao campo

Por Felipe Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 13h26 | Atualizado em 24 jun 2026, 13h28
Zico, jogador brasileiro de cabelo encaracolado e camisa amarela, corre em campo verde, com dois adversários de camisa azul e branca atrás, em um estádio lotado
Falcão fez o terceiro gol da vitória por 4 a 1 sobre a Escócia na Copa de 1982 (Peter Robinson/Getty Images)
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Ex-capitão escocês relembra jogo contra o Brasil na Copa de 82: “Foi como puxar o rabo do tigre” Priorize VEJA no Google

A partida o Brasil desta quarta-feira, 24, contra a Escócia trouxe de volta à tona uma antiga história, nunca confirmada, sobre o dia em que estas mesmas seleções se enfrentaram na mítica Copa do Mundo de 1982 na Espanha.

Reza a lenda que quando os dois times estavam enfileirados no túnel que sai dos vestiários, prestes a subir para o gramado, o árbitro costa-riquenho Luis Paulino Siles chamou os dois capitães, Sócrates e Graeme Souness, e teria dito um protocolar “Boa sorte, e que vença o melhor!”. Souness teria olhado para trás, analisado aquele escrete com Toninho Cerezo, Leandro, Falcão e Zico, e respondido “Eu espero que não!”. 

Nas palavras do goleiro escocês Alan Rough, na verdade, a resposta ainda teve um palavrão ali no meio.

Souness, no entanto, jura que não lembra se isso aconteceu. Em entrevista à rádio inglesa BBC, ele contou suas recordações sobre a partida, mas disse não acreditar na história de Rough.

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Ele lembra bem, porém, do futebol avassalador daquele time brasileiro. A Escócia saiu na frente com um gol de David Narey aos 18 minutos do primeiro tempo. “Foi como puxar o rabo do tigre”, contou ele. O que se seguiu foi uma virada estonteante para 4 a 1 em que sua equipe mal viu a cor da bola.

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Confira o que Graeme Souness disse:

Jogamos contra o Brasil em 82, em Sevilha.

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Sevilha no verão é um calor sufocante.

Então saímos para aquecer, depois voltamos para o vestiário. E parecia que já tínhamos jogado 90 minutos. Botamos a cabeça debaixo do chuveiro, estávamos com o agasalho de aquecimento, tiramos aquilo, e na hora de vestir o uniforme para jogar, ele já estava encharcado de suor.

Estávamos nos alinhando e ali do meu lado estava um árbitro assistente, perdão, um bandeirinha, um árbitro assistente, o Sócrates e todo aquele pessoal, e estávamos a uns seis metros de uma cerca onde estavam os torcedores. Tocavam os hinos nacionais e eu olhava para os brasileiros, olhava, e eles pareciam ter saído de uma vitrine de loja.

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Olhava para o nosso lado e parecíamos que tínhamos jogado 90 minutos e prorrogação. Estávamos cobertos de suor, com o rosto vermelho.

Fiquei pensando: estamos fritos. E é claro que o David Narey marca o primeiro gol, e foi como puxar o rabo do tigre.

Entrevistador: O Alan Rough conta uma história linda. Vocês estavam alinhados prontos para entrar no túnel contra o Brasil. O árbitro disse: “Boa sorte, rapazes, que vença o melhor time.” E você aparentemente se inclinou para frente e disse: “Espero que não”. É verdade isso?

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Não me lembro disso! (risos)

A partida desta quarta–feira, 24, acontece no estádio de Atlanta, às 19h (horário de Brasília), e vale a liderança do grupo em caso de vitória. A Amarelinha disputa a primeira colocação com o Marrocos. As duas seleções têm quatro pontos, mas o Brasil leva vantagem no saldo de gols: três, contra um dos marroquinos.

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