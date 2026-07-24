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Esporte

Ex-capitão da seleção brasileira de futsal e campeão mundial se aposenta

Rodrigo Hardy Araújo, conhecido no meio esportivo como Rodrigo Capita, realiza nesta sexta-feira, 24, a sua última partida como profissional

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 09h53
Jogador de futsal barbudo, vestindo uniforme amarelo e preto, sentado no chão com medalha no pescoço e segurando outra, ao lado de troféus dourados, com o logo da Liga Nacional de Futsal ao fundo
Rodrigo Hardy Araújo, conhecido como Rodrigo Capita: hexa com a seleção brasileira, em 2012 - (Magnus Futsal/Divulgação)
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O fixo Rodrigo Hardy Araújo, conhecido no meio esportivo como Rodrigo Capita, realiza nesta sexta-feira, 24, a sua última partida no futsal profissional. O jogador de 42 anos entra em quadra pelo Magnus Futsal no confronto contra o Tubarão, válido pela Liga Nacional de Futsal 2026, em Sorocaba. A despedida marca o encerramento de uma carreira de duas décadas no esporte.

Natural de Campinas, o atleta acumula títulos relevantes ao longo de sua trajetória por clubes e pela seleção brasileira. O principal feito com a camisa nacional foi a conquista da Copa do Mundo de Futsal em 2012. No âmbito de clubes, Rodrigo obteve cinco títulos mundiais, divididos entre a ACBF (2012) e o Magnus Futsal (2016, 2018 e 2019), além de três conquistas da Copa Libertadores da América, em 2011, 2015 e 2024.

Na Liga Nacional de Futsal, o fixa registrou 296 gols em quase 500 partidas disputadas, alcançando a artilharia da competição em quatro edições: 2012, 2016, 2019 e 2020. Segundo o atleta, a temporada de 2020 foi a mais marcante de sua carreira, período no qual enfrentou as adversidades da pandemia de covid-19 e encerrou o ano como campeão, artilheiro e eleito o melhor jogador do torneio.

Sobre a transição de carreira, Rodrigo confirmou que continuará atuando no ambiente esportivo, agora na função de comentarista. Após participações na transmissão da Copa do Mundo pela ge tv, o ex-jogador passará a integrar a equipe de cobertura de partidas do Campeonato Brasileiro a partir da próxima semana.

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“Amo jogar futsal. Tracei sonhos, planos, fiz tudo com muito amor desde muito novo e fui extremamente feliz assim. O ciclo nas quadras se encerra, mas seguirei conectado ao esporte nessa nova fase”, disse ele, por meio de comunicado.

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