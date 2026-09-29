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Esporte

Ex-campeão mundial de sinuca é condenado por abuso sexual de menores

Graeme Dott cometeu múltiplos abusos com duas crianças entre 1993 e 2010

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 13h02
Homem calvo de camisa preta, com expressão concentrada, inclinado sobre uma mesa de sinuca verde, segurando um taco e mirando a bola branca entre outras coloridas
Graeme Dott em campeonato mundial de sinuca em 2024 (VCG/VCG/Getty Images)
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O Tribunal Superior de Edimburgo, Escócia, condenou nesta terça-feira, 29, o ex-campeão mundial de sinuca Graeme Dott a sete anos de prisão, depois que ele foi considerado culpado de abusar sexualmente de dois menores de idade.

O juiz Sean Smith denunciou Dott, de 49 anos, por ter “roubado das vítimas uma parte significativa de sua infância”.

Em agosto, um júri considerou Dott culpado de submeter uma menina e um menino a múltiplos abusos entre 1993 e 2010, quando ambos eram pré-adolescentes.

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Durante o julgamento, ficou comprovado que Dott se exibiu nu diante dos dois menores, tocou-os de forma imprópria e os beijou. Ele foi declarado culpado de duas acusações de comportamento lascivo, indecente e libidinoso, apesar de negar as acusações.

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Após o julgamento, a polícia escocesa classificou Dott como um “indivíduo perigoso”.

A Associação Mundial Profissional de Bilhar e Sinuca revogou de forma permanente a filiação de Dott, campeão mundial em 2006 e vice-campeão em 2004 e 2010.

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(Com AFP)

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Abuso Sexual
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