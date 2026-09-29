Ex-campeão mundial de sinuca é condenado por abuso sexual de menores

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O ex-campeão mundial de sinuca Graeme Dott foi condenado a sete anos de prisão na Escócia por abusar sexualmente de dois menores de idade. O júri o considerou culpado por atos cometidos entre 1993 e 2010. A polícia escocesa classificou Dott como um “indivíduo perigoso”, e sua filiação profissional foi revogada.

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O Tribunal Superior de Edimburgo, Escócia, condenou nesta terça-feira, 29, o ex-campeão mundial de sinuca Graeme Dott a sete anos de prisão, depois que ele foi considerado culpado de abusar sexualmente de dois menores de idade.

O juiz Sean Smith denunciou Dott, de 49 anos, por ter “roubado das vítimas uma parte significativa de sua infância”.

Em agosto, um júri considerou Dott culpado de submeter uma menina e um menino a múltiplos abusos entre 1993 e 2010, quando ambos eram pré-adolescentes.

Durante o julgamento, ficou comprovado que Dott se exibiu nu diante dos dois menores, tocou-os de forma imprópria e os beijou. Ele foi declarado culpado de duas acusações de comportamento lascivo, indecente e libidinoso, apesar de negar as acusações.

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Após o julgamento, a polícia escocesa classificou Dott como um “indivíduo perigoso”.

A Associação Mundial Profissional de Bilhar e Sinuca revogou de forma permanente a filiação de Dott, campeão mundial em 2006 e vice-campeão em 2004 e 2010.

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(Com AFP)