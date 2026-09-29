Ex-campeão mundial de sinuca é condenado por abuso sexual de menores
Graeme Dott cometeu múltiplos abusos com duas crianças entre 1993 e 2010
O Tribunal Superior de Edimburgo, Escócia, condenou nesta terça-feira, 29, o ex-campeão mundial de sinuca Graeme Dott a sete anos de prisão, depois que ele foi considerado culpado de abusar sexualmente de dois menores de idade.
O juiz Sean Smith denunciou Dott, de 49 anos, por ter “roubado das vítimas uma parte significativa de sua infância”.
Em agosto, um júri considerou Dott culpado de submeter uma menina e um menino a múltiplos abusos entre 1993 e 2010, quando ambos eram pré-adolescentes.
Durante o julgamento, ficou comprovado que Dott se exibiu nu diante dos dois menores, tocou-os de forma imprópria e os beijou. Ele foi declarado culpado de duas acusações de comportamento lascivo, indecente e libidinoso, apesar de negar as acusações.
Após o julgamento, a polícia escocesa classificou Dott como um “indivíduo perigoso”.
A Associação Mundial Profissional de Bilhar e Sinuca revogou de forma permanente a filiação de Dott, campeão mundial em 2006 e vice-campeão em 2004 e 2010.
(Com AFP)