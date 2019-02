Ex-boleiro, saltador vê Mundial Indoor como treino para Olimpíadas

O saltador Mauro Vinícius da Silva começou no futebol, mas rapidamente trocou a modalidade pelo atletismo de forma bem sucedida. Nesta terça-feira, ele segue com destino a Portugal para um período de treinos especial antes do Mundial Indoor da Turquia, que é visto como o brasileiro como preparação para os Jogos Olímpicos de Londres.

‘A minha meta este ano é mesmo a Olimpíada. Mas o Mundial, além de um grande teste, também terá muito peso no meu currículo. Indo bem em Istambul, muitas outras portas vão se abrir’, disse o atleta, recordista brasileiro indoor do salto em distância (8,04 m). ‘Posso até quebrar meu recorde na Turquia e Istambul faz parte da preparação para Londres, que é onde todo mundo quer estar’, completou.

O Mundial Indoor de Istambul será realizado entre os dias 9 e 11 de março. ‘O objetivo é passar para a final e, na final, tudo pode acontecer. É competir direitinho e depois ir muito bem na decisão de medalhas’, afirmou o atleta, que terminou 2011 entre os 10 primeiros colocados do ranking ao ar livre da Federação Internacional de Atletismo (IAAF) com 8,27m, marca que garantiu a pré-convocação para os Jogos de Londres.

O técnico Aristides Junqueira, o Tide, espera uma boa participação de seu atleta no Mundial, ainda mais depois da última Seletiva Indoor, realizada no dia 18 de fevereiro, em São Paulo. ‘Ele terminou em segundo, com 8,10m, mas deu três saltos acima de 8 metros, mostrou regularidade’, elogiou o treinador. ‘Com isso, a possibilidade de final em Istambul aumenta muito’, declarou.

Otimista, o treinador chega a projetar a conquista de uma medalha em Istambul. ‘A história mostra que a oitava marca da final gira em torno de 7,80m, 7,90m. Se estiver regular, 8,10m é pódio’, explicou Tide. Duda segue de Lisboa para a Turquia no dia 6 de março. A estreia no Mundial Indoor será no dia 9, às 13h20 (horário de Brasília), na qualificação do salto em distância. A final da prova está marcada para o dia 10.

Duda começou no esporte no futebol, na escolinha do São Paulo, em Presidente Prudente, onde nasceu. ‘Eu corria muito, mas não tinha a menor habilidade’, lembrou o atleta, aconselhado pelos professores a experimentar o atletismo. ‘Fiz um teste de velocidade, comecei a treinar. Mais para a frente, fiz outro teste, dessa vez de salto em distância, e fui muito bem. O Tide passou a ser meu treinador’, completou.

O atleta garante que a mãe sonhou com sua participação nos Jogos Olímpicos de Pequim, algo que se concretizou em 2008. ‘Ela tem dessas coisas, esses pressentimentos’, contou. Da mãe, ele herdou o gosto pelo samba e o talento para tocar cavaquinho. ‘Minha mãe sempre saiu em escola de samba e os filhos herdaram um pouco dessa paixão’, encerrou.