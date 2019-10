Ex-auxiliar de Tite, Sylvinho é demitido do Lyon após nove rodadas

O técnico brasileiro Sylvinho não resistiu a mais uma derrota do Lyon no Campeonato Francês e acabou demitido na tarde desta segunda-feira. Na véspera, o time havia sido derrotado pelo Saint-Étienne e completado a incômoda marca de sete jogos sem vitórias (quatro derrotas e três empates) no torneio nacional. O Lyon ocupa apenas a 14ª posição da tabela, com nove pontos, dois a menos que o Saint-Étienne, o 13º. Quem está na ponta é o Paris Saint-Germain, com 21.

No comunicado divulgado nas redes sociais do clube, quem comandará a equipe enquanto não for apontado um substituto é o auxiliar Gérald Baticle, sob supervisão do diretor esportivo brasileiro Juninho Pernambucano, que permanece no clube. O Lyon tem o pior início de temporada desde o biênio 1995/96, quando atingiu os mesmos nove pontos em nove rodadas (na ocasião, a equipe terminou na 11ª colocação).

L’OL a décidé de mettre en œuvre une procédure pouvant aboutir à la rupture du contrat de travail de Monsieur Sylvio Mendes Campo Júnior. Pendant le déroulé de cette procédure l’entraînement sera assuré par Monsieur Gérald Baticle sous la direction du directeur sportif Juninho. pic.twitter.com/TMGzMwDVtI — Olympique Lyonnais (@OL) October 7, 2019

No período em que atuou na seleção brasileira, entre 2016 e 2019, Sylvinho era uma das peças-chave na comissão técnica formada por Tite. Além de auxiliar o comandante do Brasil na parte defensiva, ele havia sido apontado como o treinador da seleção olímpica para os Jogos de Tóquio-2020. O ex-lateral de Corinthians, Arsenal e Barcelona já havia trabalhado como auxiliar-técnico na Inter de Milão.