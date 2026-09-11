Everton Cebolinha ganha apresentação inusitada no Santos ao lado de Magali

A apresentação de Everton Cebolinha como novo reforço do Santos ganhou um toque de humor nesta quinta-feira, 10. O atacante de 30 anos foi recebido por Magali, personagem criada por Mauricio de Sousa. A brincadeira é uma referência ao apelido do jogador, que foi inspirado no nome da menina gulosa da Turma da Mônica.

Antes da chegada do jogador, Magali apareceu no local vestindo uma camisa 10 personalizada com seu nome. O Santos registrou o encontro e publicou o momento nas redes sociais. A Turma da Mônica também entrou na brincadeira e comentou: “Para quem não ficou sabendo, foi a própria Magali que fez a negociação”.

Cebolinha chega ao Santos após rescindir com o Flamengo e assinou contrato até o fim de 2026. Ele vestirá a camisa 7 e já está à disposição do técnico Cuca para a partida contra o Cruzeiro, no sábado, 12, pelo Campeonato Brasileiro.

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