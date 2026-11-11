Evangélico, Endrick recusa Milan por mascote ligado ao diabo, afirma jornal italiano

Sem espaço no Real Madrid, Endrick está buscando um novo destino no futebol europeu. Embora o Milan tenha demonstrado interesse em contar com seus serviços, o jornal italiano Corriere dello Sport afirmou, nesta quarta-feira, 11, que o atacante se recusou a negociar com o clube por um motivo inusitado: a associação do clube com a figura do diabo.

Evangélico, o jogador de 20 anos não teria se atraído pela possibilidade de atuar pela equipe devido ao desconforto religioso. Um dos clubes mais tradicionais da Itália, o Milan é conhecido pelo apelido Il Diavolo (O Diabo, em tradução livre) e tem como mascote um diabinho, chamado de Milanello.

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