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Esporte

Evangélico, Endrick recusa Milan por mascote ligado ao diabo, afirma jornal italiano

Atacante teria ficado desconfortável com a possibilidade de atuar pelo 'Diavolo'

Por Flávio Monteiro 11 nov 2026, 16h45
ORLANDO, FLORIDA - MARCH 31: Endrick of Brazil gestures during the international friendly match between Brazil and Croatia at Camping World Stadium on March 31, 2026 in Orlando, Florida. (Photo by Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)
Endrick  (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)
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Evangélico, Endrick recusa Milan por mascote ligado ao diabo, afirma jornal italiano Priorize VEJA no Google

Sem espaço no Real Madrid, Endrick está buscando um novo destino no futebol europeu. Embora o Milan tenha demonstrado interesse em contar com seus serviços, o jornal italiano Corriere dello Sport afirmou, nesta quarta-feira, 11, que o atacante se recusou a negociar com o clube por um motivo inusitado: a associação do clube com a figura do diabo.

Evangélico, o jogador de 20 anos não teria se atraído pela possibilidade de atuar pela equipe devido ao desconforto religioso. Um dos clubes mais tradicionais da Itália, o Milan é conhecido pelo apelido Il Diavolo (O Diabo, em tradução livre) e tem como mascote um diabinho, chamado de Milanello.

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