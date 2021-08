EUA vencem França e conquistam o tetra consecutivo no basquete masculino

Deu a lógica. Os Estados Unidos conquistaram sua 16ª medalha de ouro no basquete masculino, a quarta medalha de forma consecutiva, ao derrotar a França por 87 a 82 na madrugada deste sábado em Saitama, na decisão dos Jogos de Tóquio. Kevin Durant, estrela do Brooklyn Nets, foi o cestinha da partida 29 pontos, um a menos do que marcou nas finais de Londres-2012 e Rio-2016, e conquistou seu terceiro título olímpico.

Com o resultado, o time dirigido por Greg Popovich se vingou da derrota para a seleção francesa na Copa do Mundo de 2019, vencida pela equipe europeia, e também na primeira fase dos Jogos do Japão. Além dos 29 pontos, Durant contribuiu com seis rebotes e três assistências. Jayson Tatum, do Boston Celtics, também brilhou com 19 pontos.

Pela França, Rudy Gobert e Evan Fournier marcaram 16 pontos cada e mantiveram a equipe com esperanças até o fim da partida. Eslovênia e Austrália disputarão a medalha de bronze a partir das 8h. Pelo basquete feminino, EUA e Japão fazem a final às 23h30 desta sexta-feira.