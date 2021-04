EUA negam boicote às Olimpíadas de Inverno de Pequim em 2022

Os Estados Unidos não cogitam um boicote das Olimpíadas de Inverno de Pequim 2022 devido a supostos abusos de direitos humanos, disse nesta quarta-feira a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki “Nossa posição sobre os Jogos Olímpicos de 2022 não mudou. Não conversamos e não estamos conversando com aliados e parceiros sobre um boicote conjunto”, falou ela.

Um Porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, sinalizou na terça-feira que os EUA estavam discutindo se pulariam ou não as Olimpíadas em Pequim como parte de um boicote conjunto. Alguns republicanos pediram ao governo Biden para boicotar os Jogos de Inverno por causa do tratamento dado pela China aos uigurs e também por causa dos protestos em Hong Kong.

Recentemente, o Ministério das Relações Exteriores da China afirmou por meio de um porta-voz, Wang Wenbin, que a “politização do esporte internacional vai contra o espírito olímpico e danifica os interesses dos atletas de todos os países”. As Olimpíadas de Inverno de Pequim estão programadas de 4 a 20 de fevereiro de 2022.