EUA desaconselham viagens ao Japão, a dois meses da Olimpíada

O governo dos Estados Unidos e autoridades sanitárias americanas desaconselharam, nesta segunda-feira, 24, viagens ao Japão por causa de uma nova onda de infecções pelo novo coronavírus no país. Os alertas foram emitidos a menos de dois meses da Olimpíada de Tóquio, que está programada para começar em 23 de julho.

“Os viajantes devem evitar o Japão”, diz um comunicado do Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Atlanta (CDC). “Devido à situação atual no país, mesmo pessoas totalmente vacinados correm o risco de pegar e espalhar variantes do Covid-19 e devem evitar todas as viagens para lá.”

O aviso do Departamento de Estado americano foi mais contundente. “Não viaje para o Japão devido à Covid-19”, diz o anúncio, que levantou o alerta de viagem do departamento do Nível 3 – “Reconsiderar viagem” – para o Nível 4 – “Não viajar”. O alerta anterior foi emitido em 21 de abril.

O Comitê Olímpico e Paraolímpico dos EUA diz que ainda conta com a participação dos atletas americanos nos Jogos de Tóquio: “Estamos confiantes de que as práticas atuais de mitigação em vigor para atletas e funcionários do comitê americano e do Comitê Organizador de Tóquio, juntamente com os testes antes da viagem, na chegada ao Japão e durante o período dos Jogos, permitirão a participação segura da equipe dos EUA neste verão”.

O primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, está determinado a realizar as Olimpíadas em Tóquio e prometeu vacinar os 36 milhões de idosos do país até o fim de julho. O Japão registrou pouco mais de 12 000 mortes por Covid-19 – bom para os padrões globais, mas ruim na Ásia. Mas Tóquio e Osaka e várias outras áreas estão em estado de emergência até 31 de maio, que provavelmente será estendido. Há medo de que novas variantes se espalhem, com apenas uma pequena porcentagem de japoneses – estimada em 2% a 4% – vacinados.