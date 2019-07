Etiene Medeiros fatura prata no Mundial de natação

A brasileira Etiene Medeiros, campeã dos 50 metros costas no último Mundial, em Budapeste-2017, conquistou a medalha de prata na mesma prova nesta quinta-feira, 25, no Mundial de Esportes Aquáticos, em Gwangju, na Coreia do Sul. A atleta pernambucana foi superada pela americana Olivia Smoliga na batida de mão.

Etiene completou a prova, que não faz parte do programa olímpico, com o tempo de 27s44, contra 27s33 da americana, que registrou o melhor tempo do ano. O bronze ficou com a russa Daria Vaskina, com 27s51.

A natação do Brasil segue em busca de sua primeira medalha de ouro nas piscinas na Coreia do Sul. No total, a equipe soma agora seis medalhas, contando o bronze de Nicholas Santos nos 50m borboleta, a prata de Felipe Lima e o bronze de João Gomes Junior, ambos nos 50m peito. Na maratona aquática, em águas abertas, Ana Marcela Cunha faturou dois ouros, nas distâncias de 5km e 25km.

Dressel domina os 100m

Também nesta quinta-feira, o Brasil esteve em outra final, e com dois representantes nos 100 metros livre masculino. Mas nem Marcelo Chierighini nem Breno Correia alcançaram o pódio. A prova foi dominada pelo americano Caeleb Dressel, o grande destaque individual deste Mundial até agora. Foi o seu terceiro ouro e a quarta medalha na competição.

Dressel terminou a prova com o tempo de 46s96, aproximando-se do recorde mundial, de 46s91, que pertence ao brasileiro Cesar Cielo. Com a marca, ele tornou-se o primeiro nadador do seu país a nadar abaixo de 47s e registrou a melhor marca desde o fim dos supermaiôs. Cielo anotou o recorde em 2009, ainda na era dos trajes tecnológicos, banidos no ano seguinte.

A prata ficou com o australiano Kyle Chalmers, atual campeão olímpico, com 47s08. E o bronze ficou com o russo Vladislav Grinev, com 47s82.

Chierighini, em mais uma final de 100m livre em Mundiais, chegou a virar em segundo lugar, nos primeiros 50 metros. Porém, caiu de rendimento no trecho final e foi superado pelos rivais. Bateu em quinto lugar, repetindo a mesma posição obtida no Mundial de Budapeste, em 2017.

Nesta quinta, ele anotou o tempo de 47s93, piorando seu tempo em comparação à semifinal (47s76) – nas eliminatórias, nadou em 47s95. Em sua primeira final de Mundial, Breno Correia, de 20 anos, chegou em oitavo e último lugar.