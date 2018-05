A Expedição Vozes do Futebol é um projeto de VEJA em parceria com a Mercedes-Benz que traz grandes histórias e personagens sobre a maior paixão nacional. Foram quase 17 mil quilômetros rodados, 10 cidades visitadas e 40 dias de viagem para apresentar o dia a dia de pessoas que, de alguma forma, tem o esporte como elemento fundamental de suas vidas.

O ‘Estúdio Veja’ recebeu a equipe de reportagem que pegou a estrada para falar mais sobre essas histórias e sobre os bastidores da viagem. Participaram do programa os fotógrafos e produtores de vídeo Jonne Roriz e Leonardo Orestes, além do repórter Alexandre Senechal. Acompanhe o programa no Podcast de VEJA: