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Esporte

Estudiantes x Flamengo na Libertadores: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 15, em La Plata, pelo jogo de ida das semifinais

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 13h00 | Atualizado em 15 out 2026, 13h00
LA PLATA, ARGENTINA - AUGUST 26: General view of Jorge Luis Hirschi Stadium prior to a Liga Profesional 2024 match between Estudiantes and Boca Juniors on August 26, 2024 in La Plata, Argentina. (Photo by Gustavo Garello/Getty Images)
Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (Gustavo Garello/Getty Images)
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Estudiantes x Flamengo na Libertadores: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Estudiantes e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira, 15, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, conhecido como UNO, em La Plata, na Argentina, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores 2026. O confronto reúne duas equipes que se enfrentaram na fase de grupos desta edição do torneio e agora disputam uma vaga na grande decisão.

O Estudiantes atravessa um momento de instabilidade na temporada. Comandada pelo uruguaio Alexander Medina, a equipe argentina ocupa a nona colocação do Torneio Clausura e acumula três derrotas nos últimos cinco jogos. Apesar das dificuldades no campeonato nacional, o clube conseguiu avançar às semifinais da Libertadores depois de eliminar o Corinthians nas quartas de final. Para enfrentar o Flamengo, o treinador terá problemas importantes no sistema defensivo: os zagueiros Leandro González Pirez e Tomás Palacios estão suspensos, enquanto o volante Gabriel Neves segue fora por lesão. A principal novidade deve ser a presença de Marcos Rojo, contratado para reforçar a defesa e com experiência na conquista continental de 2009 pelo próprio Estudiantes.

Do outro lado, o Flamengo chega à Argentina com uma invencibilidade de sete partidas, com seis vitórias e um empate, e lidera o Campeonato Brasileiro. No último domingo, venceu o clássico contra o Fluminense por 1 a 0. Na Libertadores, o Rubro-Negro terminou a fase de grupos na liderança do Grupo A, com 16 pontos, e eliminou Cruzeiro e Independiente del Valle no mata-mata. Para o confronto em La Plata, porém, Jardim terá cinco desfalques: Arrascaeta, Danilo, Ayrton Lucas, Evertton Araújo e Jorginho, este último suspenso após expulsão nas quartas de final.

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Onde assistir à partida entre Estudiantes e Flamengo:

A partida entre Estudiantes e Flamengo nesta quinta-feira, 15, às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão ao vivo pela ESPN, na televisão por assinatura, e pelo Disney+, no streaming.

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Prováveis escalações:

Estudiantes: Muslera; Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo e Benedetti; Piovi, Castro e Baltasar Rodríguez; Tiago Palacios, Guido Carrillo e Joaquín Tobio Burgos (Edwuin Cetré). Técnico: Alexander Medina.

Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Saúl Ñíguez e Lucas Paquetá; Jorge Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique. Técnico: Leonardo Jardim.

Arbitragem:

  • Árbitro: Juan Gabriel Benítez (Paraguai);
  • Assistentes: Eduardo Cardozo (Paraguai) e Milcíades Saldívar (Paraguai);
  • VAR: Ulises Mereles (Paraguai).
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TAGS:
Copa Libertadores
Flamengo
Futebol: onde assistir
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