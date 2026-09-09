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Esporte

Estudiantes x Corinthians na Libertadores: onde assistir, horário e escalações

Argentinos recebem o Timão nesta quarta, 9, em La Plata, pelo jogo de ida das quartas de final. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 14h00 | Atualizado em 9 set 2026, 18h46
LA PLATA, ARGENTINA - AUGUST 26: General view of Jorge Luis Hirschi Stadium prior to a Liga Profesional 2024 match between Estudiantes and Boca Juniors on August 26, 2024 in La Plata, Argentina. (Photo by Gustavo Garello/Getty Images)
Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (Gustavo Garello/Getty Images)
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Estudiantes x Corinthians na Libertadores: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Estudiantes e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 9, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores

O Corinthians desembarca na Argentina pressionado pelos resultados recentes. A equipe comandada por Fernando Diniz perdeu por 2 a 1 para a Chapecoense no último domingo, em plena Neo Química Arena, e ampliou para mais de um mês o período sem vitórias no Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa a 11ª posição, com 32 pontos, e aposta na Libertadores para mudar o ambiente na reta final da temporada.

Diniz também terá de administrar uma extensa lista de desfalques. Yuri Alberto, André Ramalho, André, Vitinho, Zakaria Labyad e Kayke estão fora por questões físicas, enquanto Raniele cumpre suspensão após ter sido expulso contra o Rosario Central. A tendência é que Memphis Depay seja novamente a referência ofensiva, acompanhado por Rodrigo Garro, Breno Bidon e Kaio César.

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O Estudiantes chega em situação mais confortável para o confronto e praticamente com força máxima. A equipe de La Plata deve atuar com uma linha de quatro defensores e aposta no experiente Guido Carrillo como principal referência na área. Aos 35 anos, o centroavante soma oito gols e duas assistências em 30 partidas disputadas na temporada de 2026.

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A partida de volta será na próxima quarta-feira, 16, na Neo Química Arena, em São Paulo.

 

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Onde assistir à partida entre Estudiantes e Corinthians?

Estudiantes e Corinthians jogam nesta quarta-feira, 9, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo, ge tv e Paramount+.

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Prováveis escalações:

Estudiantes: Fernando Muslera; Mancuso, Santiago Núñez, Gonzalo Pirez e Gastón Benedetti; Lucas Piovi, Alexis Castro, Joaquín Correa e Baltazar Rodríguez; Tobio Burgos e Guido Carrillo. Técnico: Alexander Medina.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay. Técnico: Fernando Diniz.

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Arbitragem:

  • Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguai);
  • Assistentes: Martín Soppi e Pablo Llarena (Uruguai);
  • Quarto árbitro: Alberto Feres (Uruguai);
  • VAR: Antonio García (Uruguai).
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TAGS:
Copa Libertadores
Corinthians
Futebol: onde assistir
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