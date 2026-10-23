Estudiantes elimina Flamengo e ultrapassa rival no ranking de finais da Libertadores; confira lista
Time argentino venceu Rubro-negro nos pênaltis no Maracanã após empate sem gols no placar agregado
O Estudiantes eliminou o Flamengo na semifinal da Libertadores. No Maracanã lotado, as equipes ficaram no empate sem gols no jogo da volta do confronto nesta quinta, 22, e como o placar foi o mesmo na partida de ida, a decisão foi para os pênaltis. O goleiro Muslera defendeu três cobranças Rubro-negras para garantir a vitória por 3 a 2 nas penalidades e a classificação para a final do continental contra o Palmeiras.
Com a classificação, o Estudiantes chega a sua sexta final de Libertadores na história e deixa para trás, justamente, o Flamengo, que tem cinco e também buscava a sexta. O time argentino se iguala a São Paulo e Nacional-URU, na quinta posição entre os clubes sul-americanos com mais finais do torneio.
O maior finalista da competição é o Boca Juniors, com 12 participações na grande decisão e seis títulos conquistados. O maior campeão, no entanto, é o Independiente, com sete finais e a conquista da taça em todas as ocasiões.
O brasileiro melhor colocado no ranking é o Palmeiras, que ampliou sua vantagem entre os compatriotas com oito finais. O clube chegou a marca com a classificação na última quarta, 21, vencendo o Fluminense nos pênaltis na semifinal. O Flamengo, segue como o maior campeão nacional, com quatro títulos, podendo ser alcançado, caso o Alviverde fique com o troféu neste ano.
Confira a lista de finalistas da Libertadores:
- Boca Juniors: 12 finais (1963, 1977, 1978, 1979, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2012, 2018 e 2023)
- Peñarol: 10 finais (1960, 1961, 1962, 1965, 1966, 1970, 1982, 1983, 1987 e 2011)
- Palmeiras: 8 finais (1961, 1968, 1999, 2000, 2020, 2021, 2025 e 2026)
- Independiente: 7 finais (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984)
- Olimpia: 7 finais (1960, 1979, 1989, 1990, 1991, 2002 e 2013)
- River Plate: 7 finais (1966, 1976, 1986, 1996, 2015, 2018 e 2019)
- Estudiantes: 6 finais (1968, 1969, 1970, 1971, 2009 e 2026)
- Nacional–URU: 6 finais (1964, 1967, 1969, 1971, 1980 e 1988)
- São Paulo: 6 finais (1974, 1992, 1993, 1994, 2005 e 2006)
- Flamengo: 5 finais (1981, 2019, 2021, 2022 e 2025)
- Grêmio: 5 finais (1983, 1984, 1995, 2007 e 2017)
- Santos: 5 finais (1962, 1963, 2003, 2011 e 2020)
- América de Cali: 4 finais (1985, 1986, 1987 e 1996)
- Cruzeiro: 4 finais (1976, 1977, 1997 e 2009)
- Atlético Nacional: 3 finais (1989, 1995 e 2016)
- Internacional: 3 finais (1980, 2006 e 2010)
- Athletico-PR: 2 finais (2005 e 2022)
- Atlético-MG: 2 finais (2013 e 2024)
- Barcelona de Guayaquil: 2 finais (1990 e 1998)
- Cobreloa: 2 finais (1981 e 1982)
- Colo-Colo: 2 finais (1973 e 1991)
- Deportivo Cali: 2 finais (1978 e 1999)
- Fluminense: 2 finais (2008 e 2023)
- Newell’s Old Boys: 2 finais (1988 e 1992)
- Argentinos Juniors: 1 final (1985)
- Botafogo: 1 final (2024)
- Chivas Guadalajara: 1 final (2010)
- Corinthians: 1 final (2012)
- Cruz Azul: 1 final (2001)
- Independiente del Valle: 1 final (2016)
- Lanús: 1 final (2017)
- LDU: 1 final (2008)
- Nacional–PAR: 1 final (2014)
- Once Caldas: 1 final (2004)
- Racing: 1 final (1967)
- San Lorenzo: 1 final (2014)
- São Caetano: 1 final (2002)
- Sporting Cristal: 1 final (1997)
- Tigres-MEX: 1 final (2015)
- Unión Española: 1 final (1975)
- Universidad Católica: 1 final (1993)
- Universitario: 1 final (1972)
- Vasco: 1 final (1998)
- Vélez Sarsfield: 1 final (1994)