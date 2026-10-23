Estudiantes elimina Flamengo e ultrapassa rival no ranking de finais da Libertadores; confira lista

Ler Resumo





O Estudiantes surpreendeu ao eliminar o Flamengo nos pênaltis, após empate sem gols, garantindo sua vaga na final da Libertadores contra o Palmeiras. Com esta classificação, o time argentino chega à sua sexta final, igualando-se a outros gigantes do continente e superando o Rubro-Negro, que buscava a mesma marca. Conheça o ranking dos maiores finalistas da história do torneio.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Estudiantes eliminou o Flamengo na semifinal da Libertadores. No Maracanã lotado, as equipes ficaram no empate sem gols no jogo da volta do confronto nesta quinta, 22, e como o placar foi o mesmo na partida de ida, a decisão foi para os pênaltis. O goleiro Muslera defendeu três cobranças Rubro-negras para garantir a vitória por 3 a 2 nas penalidades e a classificação para a final do continental contra o Palmeiras.

Com a classificação, o Estudiantes chega a sua sexta final de Libertadores na história e deixa para trás, justamente, o Flamengo, que tem cinco e também buscava a sexta. O time argentino se iguala a São Paulo e Nacional-URU, na quinta posição entre os clubes sul-americanos com mais finais do torneio.

O maior finalista da competição é o Boca Juniors, com 12 participações na grande decisão e seis títulos conquistados. O maior campeão, no entanto, é o Independiente, com sete finais e a conquista da taça em todas as ocasiões.

Continua após a publicidade

O brasileiro melhor colocado no ranking é o Palmeiras, que ampliou sua vantagem entre os compatriotas com oito finais. O clube chegou a marca com a classificação na última quarta, 21, vencendo o Fluminense nos pênaltis na semifinal. O Flamengo, segue como o maior campeão nacional, com quatro títulos, podendo ser alcançado, caso o Alviverde fique com o troféu neste ano.

Continua após a publicidade

Confira a lista de finalistas da Libertadores:

Continua após a publicidade

Boca Juniors : 12 finais (1963, 1977, 1978, 1979, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2012, 2018 e 2023)

Peñarol : 10 finais (1960, 1961, 1962, 1965, 1966, 1970, 1982, 1983, 1987 e 2011)

Palmeiras : 8 finais (1961, 1968, 1999, 2000, 2020, 2021, 2025 e 2026)

Independiente : 7 finais (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984)

Olimpia : 7 finais (1960, 1979, 1989, 1990, 1991, 2002 e 2013)

River Plate : 7 finais (1966, 1976, 1986, 1996, 2015, 2018 e 2019)

Estudiantes : 6 finais (1968, 1969, 1970, 1971, 2009 e 2026)

Nacional – URU : 6 finais (1964, 1967, 1969, 1971, 1980 e 1988)

São Paulo : 6 finais (1974, 1992, 1993, 1994, 2005 e 2006)

Flamengo : 5 finais (1981, 2019, 2021, 2022 e 2025)

Grêmio : 5 finais (1983, 1984, 1995, 2007 e 2017)

Santos : 5 finais (1962, 1963, 2003, 2011 e 2020)

América de Cali : 4 finais (1985, 1986, 1987 e 1996)

Cruzeiro : 4 finais (1976, 1977, 1997 e 2009)

Atlético Nacional : 3 finais (1989, 1995 e 2016)

Internacional : 3 finais (1980, 2006 e 2010)

Athletico-PR : 2 finais (2005 e 2022)

Atlético-MG : 2 finais (2013 e 2024)

Barcelona de Guayaquil : 2 finais (1990 e 1998)

Cobreloa : 2 finais (1981 e 1982)

Colo-Colo : 2 finais (1973 e 1991)

Deportivo Cali : 2 finais (1978 e 1999)

Fluminense : 2 finais (2008 e 2023)

Newell’s Old Boys : 2 finais (1988 e 1992)

Argentinos Juniors : 1 final (1985)

Botafogo : 1 final (2024)

Chivas Guadalajara : 1 final (2010)

Corinthians : 1 final (2012)

Cruz Azul : 1 final (2001)

Independiente del Valle : 1 final (2016)

Lanús : 1 final (2017)

LDU : 1 final (2008)

Nacional – PAR : 1 final (2014)

Once Caldas : 1 final (2004)

Racing : 1 final (1967)

San Lorenzo : 1 final (2014)

São Caetano : 1 final (2002)

Sporting Cristal : 1 final (1997)

Tigres-MEX : 1 final (2015)

Unión Española : 1 final (1975)

Universidad Católica : 1 final (1993)

Universitario : 1 final (1972)

Vasco : 1 final (1998)

Vélez Sarsfield : 1 final (1994)