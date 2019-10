Estrela da seleção americana, atacante Alex Morgan está grávida

A atacante americana Alex Morgan, tetracampeã mundial com a seleção dos Estados Unidos na última Copa do Mundo, está grávida. O anúncio foi feito na conta da atleta no Instagram. O nascimento da bebê – é uma menina – está previsto para o mês de Abril, apenas três meses antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, a maior competição do ano no calendário do futebol feminino.

Segundo a rede americana NBC, uma fonte próxima à Morgan diz que o objetivo da atacante é, sim, disputar a Olimpíada, embora a jogadora de 30 anos não tenha explicitado publicamente tal intenção. Morgan é peça-chave da equipe americana: foi artilheira do Mundial da França com seis gols (empatada com a compatriota Ellen White) e a maior goleadora americana na última edição olímpica no Rio.

Alex Morgan não será a primeira mãe a disputar uma grande competição no futebol feminino. No Brasil, por exemplo, a lateral-esquerda Tamires, atleta do Corinthians, é mãe do garoto Bernardo, de 10 anos – embora fosse a única jogadora convocada pela seleção que tivesse que dividir tais responsabilidades.

A americana é casada desde 2014 com o também jogador de futebol Servando Carrasco, que atua pelo Los Angeles Galaxy.