Estrela da NBA assume sofrer de depressão: ‘Somos todos humanos’

O ala DeMar DeRozan, destaque do Toronto Raptors na NBA, publicou no último dia 17, em suas redes sociais, uma declaração que chamou a atenção de todos: ‘Essa depressão está levando o melhor de mim’. Até então, o jogador não tinha comentado mais nada sobre o assunto, mas no último domingo, em entrevista ao jornal canadense Toronto Star, DeRozan confirmou que está sofrendo de depressão.

This depression get the best of me… — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) February 17, 2018

“A depressão é uma daquelas coisas que não importa o quão indestrutível você pareça ser, no final do dia, todos somos humanos, todos temos sentimentos”, desabafou. Quatro vezes convocado para o Jogo das Estrelas (All Star Game), campeão mundial pela seleção americana em 2014 e medalha de ouro nas olimpíadas Rio 2016, o jogador de 28 anos está, talvez, no melhor momento da carreira, liderando o Toronto, primeiro colocado e grande surpresa na conferência leste.