Estreia do surfe confirma otimismo com ‘Brazilian Storm’

A praia de Tsurigasaki, na região de Chiba, a cerca de 100km de Tóquio, registrou um momento marcante, que pode entrar para a história do esporte como o pontapé inicial de uma nova tradição O surfe, modalidade com apelo crescente entre os jovens e alinhada às preocupações ambientais que o século XXI exige, estreou no programa olímpico na noite deste sábado, 24 (manhã de domingo no Japão). A rodada inaugural confirmou o otimismo brasileiro: Gabriel Medina e Ítalo Ferreira, os maiores representantes da “Brazilian Storm” (Tempestade Brasileira, como é chamada a geração de talentos do país) venceram suas baterias e seguem na busca pela medalha de ouro.

Por ora, o surfe entrou nos Jogos como modalidade convidada, atendendo a uma preocupação do Comitê Olímpico Internacional (COI). De posse de estudos que apontavam uma relevante perda de audiência do público abaixo de 18 anos, decidiu incluir no evento modalidades que transitam bem entre a garotada, como skate, surfe e escalada esportiva, além de esportes populares no Japão, como beisebol e caratê. O cartão de entrada foi positivo, muito graças à ajuda dos brasileiros, últimos campeões da World Surf League, a principal competição da modalidade – Medina venceu em 2014 e 2018 e Ítalo em 2019.

O potiguar Ítalo Ferreira, 27 anos, teve a honra de vencer a primeira bateria olímpica da história do surfe. Mesmo com as condições adversas causadas pela proximidade de um tufão na costa japonesa, ele obteve um somatória de notas de 12.90 e avançou direto às oitavas de final, junto com o segundo colocado, o ídolo local Hiroto Ohhara, com 11.4. “Estou muito feliz, até arrepiado. Estava ansioso para essa estreia, mas depois que caí no mar e peguei a minha onda a coisa fluiu”, contou Ítalo à Rede Globo.

Já o paulista Gabriel Medina, também de 27 anos, maior estrela do Brasil nos Jogos, teve dificuldades no início de sua bateria, mas mostrou por que é considerado um fenômeno da modalidade e, com boas manobras nos minutos finais, fechou com nota de 12.23, à frente de Michel Bourez, estrela taitiana que compete pela França, com 10.10.

Além da dupla brasileira, de Ohhara e Bourez, avançaram diretamente às oitavas o japonês Kanoa Igarashi, o americano Kolohe Andino, o peruano Lucca Mesinas, o australiano Owen Wright, e o marroquino Ramzi Boukhiam. Campeão da WSL em 2016 e 2017, o havaiano John John Florence, que defende os Estados Unidos, terá de disputar a repescagem, junto com outros surfistas de elite como o italiano Leonardo Fioravanti, o francês Jeremy Flores e o australiano Julian Wilson. As oitavas de final serão realizadas na noite de domingo, 25 (manhã de segunda no Brasil), a partir das 19h. A festa do surfe brasileiro ainda pode ficar completa com a presença de Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb na chave feminina, que começa nesta madrugada.

1/7 O brasileiro Italo Ferreira gesticulando após performance, em Tsurigasaki Surfing Beach - (Nic Bothma/EFE) 2/7 Ítalo Ferreira durante onda com Gabriel Medina - (Ryan Pierse/Getty Images) 3/7 O brasileiro Gabriel Medina pega uma onda durante um treino, em Tsurigasaki Surfing Beach - (Olivier Morin/AFP) 4/7 John Florence, dos Estados Unidos, durante sua performance, em Tsurigasaki Surfing Beach - (Olivier Morin/AFP) 5/7 Ítalo Ferreira, do Brasil, surfando durante bateria, em Tsurigasaki Surfing Beach - (Nic Bothma/EFE) 6/7 Gabriel Medina durante sua performance, em Tsurigasaki Surfing Beach - (Olivier Morin/AFP) 7/7 O americano John Florence rema durante uma sessão de treinamento - (Olivier Morin/AFP)