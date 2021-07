Estreia do surfe, do skate e mais: o que ver nos Jogos de Tóquio

Os Jogos Olímpicos de Tóquio seguem agitados entre a noite deste sábado, 24, e a manhã de domingo, 25. Duas modalidades estreantes na competição terão início: o surfe e o skate. Ambas contam com grandes nomes brasileiros e que podem alcançar o pódio. Atletas nacionais ainda estarão em ação no remo, vela, vôlei de praia, vôlei, judô, handebol, entre outros.

O bicampeão mundial de surfe de 2014 e 2018, Gabriel Medina, e o campeão de 2019, Ítalo Ferreira, são os primeiros a disputarem o round 1 e 2 do surfe masculino, às 19h (de Brasília). No mesmo horário, a jovem Tatiana Weston-Webb e a veterana Silvana Lima competem na modalidade pelo feminino.

Pouco depois, às 20h30, será a vez do skate estrear nos Jogos. Pelo street masculino, três atletas competem: Felipe Gustavo, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler. Pelo vôlei de praia, a dupla brasileira Bruno Schmidt/Evandro encara a chilena Grimalt/Grimalt, às 23h.

Já no domingo, às 2h35, o multicampeão de vela Robert Scheidt disputa as regatas 1 e 2 em Tóquio. No futebol masculino, às 5h30, a seleção olímpica encara a Costa do Marfim, pelo grupo D. Pelo grupo A do vôlei feminino, o Brasil enfrenta a Coreia do Sul, às 9h45.

A Olimpíada de Tóquio é transmitida pelos canais do Grupo Globo e pela BandSports. A Rede Globo detém a exclusividade em TV aberta e promete 12 horas diárias de programação olímpica. Na TV por assinatura, o evento será exibido nos quatro canais do SporTV e no BandSports. Os jogos também serão distribuídos no serviço de streaming Globoplay.

Confira a agenda do quinto dia (horários de Brasília):

Surfe masculino – Rounds 1 e 2

19h – Gabriel Medina (BRA) e Ítalo Ferreira (BRA)

Surfe feminino – Rounds 1 e 2

19h – Tatiana Weston-Webb (BRA) e Silvana Lima (BRA)

Skate – Street masculino

20h30 – Felipe Gustavo (BRA), Giovanni Vianna (BRA) e Kelvin Hoefler (BRA)

Judô masculino

23h – 66 kg – Mohamed Abdelmawgoud (EGI) x Daniel Cargnin (BRA)

Judô feminino

23h – 52 kg – Agatha Perenc (POL) x Larissa Pimenta (BRA)

Vôlei de praia masculino

23h – Bruno Schmidt/Evandro (BRA) x Grimalt/Grimalt (CHI)

Handebol feminino – Grupo B

23h – Rússia x Brasil

Natação – Semifinais do 100m peito masculino

23h33 – Felipe Lima (BRA)

Domingo (25)

Remo – Single skiff masculino – Quartas de Final

0h10 – Lucas Verthein (BRA)

Taekwondo masculino

1h02 – 68 kg – Hakan Recber (TUR) x Edival Pontes (BRA)

Canoagem slalom – K1 feminino – Eliminatórias

1h47 – Ana Sátila (BRA)

Vela masculino – Laser – Regatas 1 e 2

2h35 – Robert Scheidt (BRA)

Vela – RS:X feminino – Regatas de 1 a 3

3h05 – Patrícia Freitas

Tênis de mesa – Individual masculino – Round 2

4h15 – Gustavo Tsuboi (BRA) x Ovidiu Ionescu (ROM)

Hipismo – Adestramento – individual – Grand Prix – Dia 2

5h – João Victor Marcari Oliva (BRA)

Tênis de mesa – Individual feminino – Round 2

5h – Bruna Takahashi (BRA) x Jian Nan Yuan (FRA)

Futebol Masculino – Grupo D

5h30 – Costa do Marfim x Brasil

Boxe masculino – Rodada de 32

7h06 – 63 kg – Wessan Salamana (REF) x Wanderson Oliveira (BRA)

Natação – 200m livre masculino – Eliminatórias

7h22 – Fernando Scheffer (BRA) e Breno Correia (BRA)

Natação – 100m costas masculino – Eliminatórias

8h19 – Guilherme Basseto (BRA) e Guilherme Guido (BRA)

Ginástica Artística – Trave – Qualificação

8h20 – Rebeca Andrade (BRA) e Flávia Saraiva (BRA)

Ginástica Artística – Solo feminino – Qualificação

8h20 – Rebeca Andrade (BRA) e Flávia Saraiva (BRA)

Ginástica Artística – Salto feminino – Qualificação

8h20 – Rebeca Andrade (BRA) e Flávia Saraiva (BRA)

Ginástica Artística – Barras Assimétricas – Qualificação

8h20 – Rebeca Andrade (BRA) e Flávia Saraiva (BRA)

Ginástica Artística – Individual geral feminino – Qualificação

8h20 – Rebeca Andrade (BRA) e Flávia Saraiva (BRA)

Natação – 4x100m livre masculino – Eliminatórias

9h10 – Brasil

Vôlei feminino – Grupo A

9h45 – Brasil x Coreia do Sul