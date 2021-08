Estreia de Isaquias, final de Alison e mais: o que ver na Olimpíada

Os Jogos Olímpicos de Tóquio seguem agitados entre a noite deste domingo, 1º, e a manhã de segunda-feira, 2. Subindo no quadro de medalhas, o Brasil tem chances reais de medalha no atletismo, vela, ginástica artística e lançamento de disco. Além disso, o dia conta com a estreia de Isaquias Queiroz na canoagem. Atletas nacionais ainda estarão em ação no handebol, vôlei, tênis de mesa, entre outros.

O destaque deste domingo fica pela estreia do destaque no Rio-2016, com duas pratas e um bronze, Isaquias Queiroz, às 22h05. O atleta compete na canoagem em velocidade com Jacky Jamael. Mais tarde, às 22h35, Vagner Junior também entra na disputa.

No mesmo dia, pelos 200m metros rasos, às 22h30, Ana Carolina e Vitoria Cristina competem. Já às 23h, o handebol feminino do Brasil disputa, pela fase de grupos, contra a França.

Já na segunda-feira, 2, às 0h20, Alison dos Santos, o Piu, disputa a final do 400m com barreiras e tem chances de medalha. O atleta paulista de 21 anos se classificou com o segundo melhor tempo da semifinal: 47s31, o recorde sul-americano.

Ainda com chances de atingir o pódio, às 2h33, Martine Grael e Kahena Kunze competem pela final da vela visando repetir a medalha de ouro da Rio-2016.

Pela ginástica artística, três competidores brasileiros têm chances de sair com uma medalha. Na final das argolas, às 5h, Arthur Zanetti entra em cena buscando sua terceira medalha olímpica (já tem um ouro e uma prata). Já às 5h57, é a vez da já medalhista de ouro e prata na atual edição dos Jogos, Rebeca Andrade disputar a final do solo. Para completar a modalidade, Caio Souza, compete a grande decisão do salto, às 6h51.

Quem também tem chances de medalha é a brasileira Izabela da Silva, na final do lançamento de disco, às 8h. Para concluir o movimentado dia olímpico, a dupla brasileira Alison/Álvaro encara a mexicana Gaxiola/Rubio pelo vôlei de praia, às 9h, enquanto o vôlei feminino brasileiro enfrenta o Quênia, às 9h45.

A Olimpíada de Tóquio é transmitida pelos canais do Grupo Globo e pela BandSports. A Rede Globo detém a exclusividade em TV aberta e promete 12 horas diárias de programação olímpica. Na TV por assinatura, o evento será exibido nos quatro canais do SporTV e no BandSports. Os jogos também serão distribuídos no serviço de streaming Globoplay.

Confira a agenda dos principais eventos (horários de Brasília):

Canoagem Velocidade

22h05 – Isaquias Queiroz (BRA) e Jacky Jamael (BRA)

22h35 – Vagner Junior (BRA)

Atletismo feminino – 200m Rasos

22h30 – Ana Carolina (BRA) e Vitoria Cristina (BRA)

Handebol feminino

23h – Brasil x França

Levantamento de Peso

23h50 – Jaqueline Ferreira (BRA)

Segunda-feira (2)

Vela

0h05 – Fernanda/Ana (BRA)

2h33 – Martine Grael/Kahena Kunze (BRA) e Haddad/Bethlem (BRA)

Atletismo – 400m com Barreiras

00h20 – Alison dos Santos (BRA)

Vôlei de Praia

1h – Evandro/Bruno (BRA) x Plavins/Tocs (LET)

Tênis de Mesa

2h35 – Brasil x Coreia do Sul

Ginástica artística

5h – Arthur Zanetti (BRA)

5h57 – Rebeca Andrade (BRA)

6h51 – Caio Souza (BRA)

Lançamento de Disco

8h – Izabela da Silva (BRA)

Vôlei de Praia

9h – Alison/Álvaro (BRA) x Gaxiola/Rubio (MEX)

Vôlei feminino

9h45 – Brasil x Quênia