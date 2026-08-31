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Estreia de Carlos Alcaraz no US Open hoje: saiba horário e onde assistir

Atual campeão retorna às simples nesta segunda-feira, 31, contra o russo Roman Safiullin

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 10h49
Tenista masculino com cabelo escuro e faixa na cabeça, vestindo regata roxa e manguito branco, golpeia uma bola de tênis verde com uma raquete em quadra azul com logo branco ao fundo
Carlos Alcaraz durante disputa das duplas mistas no US Open 2026 (Sarah Stier/Getty Images)
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Carlos Alcaraz inicia nesta segunda-feira, 31, a defesa do título do US Open. O espanhol enfrenta o russo Roman Safiullin pela primeira rodada do último Grand Slam da temporada, no Arthur Ashe Stadium, em Nova York. A partida é a segunda da sessão diurna da principal quadra do torneio e deve começar por volta das 13h40 (horário de Brasília). O início depende da duração do confronto anterior, entre Aryna Sabalenka e Camila Osorio.

O retorno de Alcaraz às simples é uma das principais atrações desta edição. Atual campeão em Nova York, o espanhol ficou cerca de quatro meses afastado do circuito por causa de uma lesão no punho e não disputa uma partida individual desde abril. Antes da chave de simples do US Open, ele voltou às quadras nas duplas mistas ao lado de Serena Williams.

Cabeça de chave número 2 do torneio, Alcaraz tenta conquistar seu terceiro título do US Open, depois dos títulos de 2022 e 2025. O espanhol acumula retrospecto de 24 vitórias e apenas três derrotas em Flushing Meadows e busca ainda o oitavo troféu de Grand Slam da carreira. Em janeiro, conquistou o Australian Open de 2026.

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O adversário da estreia, porém, já mostrou que pode incomodá-lo. Safiullin venceu Alcaraz em quadra dura no Masters 1000 de Paris de 2023, enquanto o espanhol deu o troco no encontro seguinte, no saibro dos Jogos Olímpicos de Paris. O confronto direto está empatado em 1 a 1.

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O russo de 29 anos ocupa atualmente a 98ª posição do ranking mundial, mas já chegou ao 36º lugar em janeiro de 2024. 

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Carlos Alcaraz x Roman Safiullin — US Open 2026:

  • Data: segunda-feira, 31 de agosto
  • Horário previsto: por volta das 13h40 (de Brasília), após Sabalenka x Osorio
  • Local: Arthur Ashe Stadium, Nova York
  • Competição: US Open (primeira rodada)
  • Onde assistir: ESPN e Disney+
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TAGS:
Tênis
US Open
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